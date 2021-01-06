Dünya Pensilvanya Valisi Wolf Washingtonda yaşananlar bir darbe girişimi
AMERİKA

Pensilvanya Valisi Wolf: Washington'da yaşananlar bir darbe girişimi!

Pensilvanya Valisi Wolf: Washington'da yaşananlar bir darbe girişimi!

Pensilvanya Valisi Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Tom Wolf
Tom Wolf

ABD'de gerilim dolu saatler yaşanıyor. Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini 'darbe girişimi' olarak nitelendirdi.

Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

Neler oluyor?

ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken, Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato ve Temsilciler Meclisi, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

Senato Başkanı sıfatıyla Kongredeki oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik gerekçesiyle bina dışına çıkarıldı.

Başkent Washington'daki güvenlik önlemleri de artırıldı.

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