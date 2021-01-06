Pensilvanya Valisi Wolf: Washington'da yaşananlar bir darbe girişimi!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık" ifadelerini kullandı. Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin de terörle mücadele ile askeri ve savunma alanlarındaki işbirliği olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün her iki ülke açısından tehdit oluşturduğunu Arnavutluk makamlarınla hemfikiriz. Bu vesile ile Türkiye başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk'un yanındadır" şeklinde konuştu.