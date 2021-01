Pensilvanya Valisi Wolf: Washington'da yaşananlar bir darbe girişimi!

ABD'de gerilim dolu saatler yaşanıyor. Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini 'darbe girişimi' olarak nitelendirdi.

Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

What we're seeing today is not democracy—it's an attempted coup.



We had a free and fair election. The results were clear.



Republicans from Pres. Trump to PA legislative leaders need to stop the disinformation and tell their supporters the truth before there's further violence. — Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) January 6, 2021

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

Neler oluyor?

ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken, Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato ve Temsilciler Meclisi, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

Senato Başkanı sıfatıyla Kongredeki oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik gerekçesiyle bina dışına çıkarıldı.

Başkent Washington'daki güvenlik önlemleri de artırıldı.

