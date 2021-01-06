Dünya ABD Başkan Yardımcısı Pence Trumpı reddetti ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı
AMERİKA

ABD Başkan Yardımcısı Pence Trump'ı reddetti: ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı​

ABD Başkan Yardımcısı Pence Trump'ı reddetti: ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı

ABD Başkanı Trump'ın Başkan Yardımcısı Pence’e seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısı yapmasının ardından Pence'ten cevap geldi. Söz konusu çağrıya Pence, “Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor” şeklinde yanıt verdi.

Haber Merkezi DHA
Mike Pence
Mike Pence

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği “Amerika’yı Kurtar” adlı mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence’e çağrıda bulundu. Trump’ın “Seçim sonuçlarına itiraz et, doğru olanı yap” çağrısına Pence’ten yanıt geldi.

Başkan Yardımcısı Pence, “Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor” dedi. Pence, Seçiciler Kurulu’nda oylara itiraz etme gibi bir yetkisinin olmadığını vurgulayarak, “ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı” ifadelerini kullandı.

Trump sokakları karıştırdı: Protestocular kongre binasına yürüyor
FOTOĞRAF 18
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ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü.
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Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.
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Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmek istemesinin ardından, polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı.
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Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.
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ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
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ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
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ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Title
ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Washington DC’de Kongre binasını bastı.
Title
ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Washington DC’de Kongre binasını bastı.
Title
ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Washington DC’de Kongre binasını bastı.
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Title
Trump sokakları karıştırdı: Protestocular kongre binasına yürüyor
ABD'nin başkenti Washington DC'de seçim sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden Trump destekçilerinin gösterileri nedeniyle Kongre binasına giriş çıkışlar kapatıldı.

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ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
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