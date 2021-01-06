ABD Başkan Yardımcısı Pence Trump'ı reddetti: ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı​ ABD Başkan Yardımcısı Pence Trump'ı reddetti: ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı ABD Başkanı Trump'ın Başkan Yardımcısı Pence’e seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısı yapmasının ardından Pence'ten cevap geldi. Söz konusu çağrıya Pence, “Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor” şeklinde yanıt verdi.

Haber Merkezi 06 Ocak 2021, 22:43 Son Güncelleme: 07 Ocak 2021, 01:05 DHA