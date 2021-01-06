Dünya ABD Başkanı Trump Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim
AMERİKA

ABD Başkanı Trump: Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim

ABD Başkanı Trump: Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim

ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da toplanan destekçilerine seslenerek, başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabul etmeyeceğini ve mücadeleyi bırakmayacağını söyledi. Kendisinin bu seçimlerde oyunu artırdığını ve neredeyse 75 milyon kişinin kendisine oy verdiğini vurgulayan Trump, "Aranızda Joe Biden'ın 80 milyon oyu gerçekten aldığına inanan var mı? Bunlar bilgisayarda üretilen 80 milyon oy." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının netleştirilmesi için bugün yapılacak Kongre oturumu için Washington'da toplanan destekçilerine seslendi.

Kurşun geçirmez camın ardından konuşan Trump, "Demokratlar'ın seçimlerde usulsüzlük yaptığı" yönündeki iddialarını sürdürdü.

Trump, seçimleri asıl kazananın kendisi olduğunu savunarak, "Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim." dedi.

Kendisinin bu seçimlerde oyunu artırdığını ve neredeyse 75 milyon kişinin kendisine oy verdiğini vurgulayan Trump, "Aranızda Joe Biden'ın 80 milyon oyu gerçekten aldığına inanan var mı? Bunlar bilgisayarda üretilen 80 milyon oy." diye konuştu.

ABD'de Trump destekçileri ile polis birbirine girdi
OYNAT 00:54
ABD'de Trump destekçileri ile polis birbirine girdi
ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri ile polis arasında arbede çıktı. Freedom Plaza önünde toplanan yüzlerce gösterici, Donald Trump'a destek ve 'oyların çalındığına' ilişkin sloganlar attı. Yerel medya, göstericilerden altısının arbede sonrası polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.


Trump, kendisine destek vermeyen Cumhuriyetçileri eleştirdi

Demokratlar'ın seçimleri kendi lehine çevirmek ve hile yapmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kullandığını savunan Trump, basının da yaptığı haberlerle onlara destek verdiğini söyledi.

Trump, Demokratlar'ın ülkelerinin seçimlerdeki güvenilirliğine hasar verdiğini belirterek, "3. dünya ülkeleri bile Demokratlar'ın yapmaya çalıştığını yapmadı." eleştirisinde bulundu.

Kendisine seçim itirazında destek vermeyen Cumhuriyetçilere de yüklenen Trump, "Cumhuriyetçiler artık 'zayıf Cumhuriyetçiler' olarak adlandırılacak." ifadesini kullandı.

  • Trump, seçimlerde yaygın bir usulsüzlük tespit edilmediğini söyleyen ve geçen ay görevinden ayrılan Bill Barr'a yönelik eleştirilerini de sürdürerek, "Barr'ı severim ama o çok değişti. Benim adalet bakanım olarak anılmak istemedi." dedi.

Bugünkü Kongre oturumunu yönetecek Mike Pence'in de seçim sonuçlarına itiraz etmesi gerektiğinin altını çizen Trump, "Pence, bizim için mücadele etmeli, bunu yapmazsa bugün ülkemiz için kötü bir gün olacak ve ben hayal kırıklığına uğrayacağım." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump resti çekti: Sonuna kadar savaşacağız
DÜNYA
ABD Başkanı Trump resti çekti: Sonuna kadar savaşacağız

Trump, destekçileriyle Kongreye yürüyecek

Trump, basına yönelik eleştirilerine de değinerek, "Bugün burada 100 binlerce kişi bizim için toplandı. Ama yalancı basın bunu görmek istemiyor." diye konuştu.

Basının da Demokratlar'ın baskısı altında olduğunu öne süren Trump, "Basınımız artık özgür değil. Onlar, halk düşmanı." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter başta olmak üzere sosyal medya şirketlerinin de kendisinin aleyhine davrandığını belirterek, "Twitter'dan mesaj paylaşmak benim için çok zorlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini destekleyen kişilerle, oturumun yapılacağı Kongre binasına yürüyeceğini belirten Trump, "Burada demokrasimizi korumak için bulunuyoruz." dedi.

Trump'tan dikkat çeken aşı açıklaması: Hemen olmayacağız!
DÜNYA
Trump'tan dikkat çeken aşı açıklaması: Hemen olmayacağız!
Abone Ol Google News
Larinin gecesinde zirve Beşiktaşın

Larin'in gecesinde zirve Beşiktaş'ın

​Siyah beyazlılar 17. hafta maçında sansasyonel bir sonuca imza attı.
Trump sokakları karıştırdı

Trump sokakları karıştırdı

​Protestocular kongre binasına yürüyor.
ABDde kritik oturum başladı

ABD'de kritik
oturum başladı

Trump, seçim sonuçlarına karşı direniyor.
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

​Bordo mavililer zirve ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
Tabloda <br>sevindiren gelişme

Tabloda
sevindiren gelişme

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

Erdoğan ve Rama, basın toplantısında açıkladı.

Türk polisi <br>gereğini yaptı

Türk polisi
gereğini yaptı

Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması.
'Benim ülkem bambaşka'

'Benim ülkem bambaşka'

​Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp ambulans uçakla alınmıştı.

Anne ve üvey babaya tahliye

Anne ve üvey babaya tahliye

​İki kardeşin resimlerle anlattığı cinsel istismar davasında karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.