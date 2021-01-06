TBMM Başkanı Şentop: ABD'deki olayları endişe ile izliyoruz

ABD'de Trump taraftarlarının kongre binasını basmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.
Endişeyle takip ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı ise ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin, şu ifadeler kullanıldı:
ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.
Açıklamada, ABD'deki Türk vatandaşlarının kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.