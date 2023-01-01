Polonya'dan Türkiye ile işbirliği açıklaması: Hazırız

|
Polonya Parlamentosu
Mularczyk, Polonya'nın Ukrayna'daki krizle bağlantılı olarak AB'ye göç limitleri konusunda herhangi bir koşul öne sürmediğini belirterek, şöyle devam etti:
Mularczyk, "Devletlerin göç kriziyle daha eşit ve dayanışma içinde mücadele etmesi gerek. Polonya'nın dost ve stratejik ortak olarak gördüğü Türkiye ile işbirliğine ve tecrübe paylaşımına hazırız." ifadesini kullandı.
Polonya'nın insani ve askeri yardımda lider ülke olduğunu dile getiren Mularczyk, Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceklerini ve bu konuda kararlı olduklarını kaydetti.
Mularczyk, Ukrayna'nın kendi bağımsızlığının yanı sıra Polonya dahil Avrupa için savaştığını vurgulayarak, "Günümüzde savaş, askeri olmayan faaliyetler de dahil olmak üzere farklı bir boyut kazandı. Polonya, daha önce Belarus'un sınıra yaptığı saldırı, hacker saldırıları ve diğer baskı biçimleri veya dezenformasyonla yüzleşmek zorunda kaldı." dedi.
Rusya'nın doğal gaz şantajı yaptığını ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarının arttığını anımsatan Mularczyk, Avrupa'nın dayanışma göstermesi gerektiğinin altını çizdi.
Mularczyk, "Neo-emperyal Rusya'nın politikası, Putin'in nüfuzunu, bölgesel emellerini ve SSCB'yi yeniden inşa etme arzusunu frenleyecek olan sert bir muhalefetle karşılanmalıdır." ifadesini kullandı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana 9 milyondan fazla Ukraynalının Polonya sınırını geçtiği bilgisini paylaşan Mularczyk, ülkede şu an yaklaşık 3,5 milyon Ukraynalı bulunduğunu ve bunların 1 milyondan fazlasının resmi kayıtlı olarak çalıştığını belirtti.
Mularczyk, insanlardan bir tür "yük" olarak bahsetmenin zor olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
Ukrayna'dan kaçan mültecilerin öncelikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olduğunun altını çizen Mularczyk, hızlı şekilde barınma, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını aktardı.
Mularczyk, yaşananlara olumlu tarafından bakmaya çalıştığını belirterek, "Bu savaş kaçınılmaz olarak sona erdikten sonra, bazı Ukraynalılar kesinlikle Polonya'da kalmak isteyecek ve bu da ekonomik ve dostane ilişkiler yaratacaktır. Bu nedenle sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkilerimizin temellerini bu durum üzerine sağlam bir şekilde atacağımızı düşünüyorum." dedi.
Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı nedeniyle istenen tazminatın hatırlatılması üzerine Bakan Mularczyk, Berlin'in tazminat konusunu kapatma tutumunu şiddetle reddettiklerini vurguladı.
Mularczyk, savaş tazminatı konusunun iki ülke arasında hiçbir zaman açılmadığını, konuyla ilgili hiçbir diyalog ya da ikili görüşme gerçekleşmediğini anımsattı.
Polonyalılar için Almanya ile İkinci Dünya Savaşı konusunda hesaplaşmanın temel bir mesele olduğuna dikkati çeken Mularczyk, şunları söyledi:
"Nüfusumuzun çoğunluğu Almanya'dan savaş tazminatı talep etmeyi onayladığı için bu, hükümetimizin politikasında öncelikli bir konu. Ne yazık ki Almanya adalete, gerçeğe ve adil çözüme dayalı bir Avrupa düzeni inşa etmek istemiyor. Tazminat konusunu tek taraflı kapatmak ve geçmişle hesaplaşmak, Polonya milletinin yanlışlarını küçük görmekle eşdeğerdir."
Mularczyk, 1939-1945 arasında Polonya'nın Almanya tarafından büyük maddi ve manevi kayıplara uğratıldığının altını çizerek, insanları bu konuda hazırlanan raporu okumaya davet etti.
UNESCO, Avrupa Konseyi ve BM kurumları gibi birçok uluslararası kuruluşla bu konuda iletişime geçtiklerini dile getiren Mularczyk, sözlerini şöyle tamamladı: