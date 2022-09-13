Dünya Putinden Avrupayı korkutan açıklama Batı bu kış donmuş olacak
AVRUPA

Putin'den Avrupa'yı korkutan açıklama: Batı bu kış donmuş olacak

Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşılık Ukrayna'ya operasyonu devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın yaptırımlarını aptalca olarak nitelendirdi. Putin, batıya gaz, petrol, kömür, sağlamayacağız dedi. Tüm bu süreç devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den batıya adeta meydan okuyan ifadeler geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Putinden Avrupayı korkutan açıklama: Batı bu kış donmuş olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşılık Ukrayna'ya operasyonu devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın yaptırımlarını aptalca olarak nitelendirdi. Putin, batıya gaz, petrol, kömür, sağlamayacağız dedi.

Tüm bu süreç devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den batıya adeta meydan okuyan ifadeler geldi.

"BATI DONMUŞ OLACAK''

Rusya’nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun genel kurul toplantısında konuşan Vladimir Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Rus gaz devi Gazprom ise, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa’ya yeniden açılmayacağını açıkladı.

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