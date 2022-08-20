Avrupa'da enerji krizi büyüyor: Alman yetkiliden 'Duş almayın' önerisi

Rusya’nın doğalgazı kesmesinin ardından tarihinin en yüksek enerji fiyatlarını gören Almanya'da kriz büyüyor. Ülkede enerji krizine yönelik tasarruf çağrıları sürerken, Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TEK BİR ODAYI ISITIYORUM"

Enerji krizi hakkında konuşan Kretschmann, enerji israfını önlemek için kişisel olarak ne gibi adımlar attığını açıkladı.

Kretschmann, evinin çatısında "dev" bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu, elektrikli bir araba sürdüğünü ve sadece "daha sağlıklı" bir alışkanlık olarak tek bir odayı ısıttığını söyledi.

"EL BEZİ İLE TEMİZLENİN" ÖNERİSİ

Kretschmann soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda, daha da iyisini yaptığını söyleyerek, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş." açıklamasında bulundu.

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