Dünya Rejimi eleştiren Suudi asıllı komedyen İkinci bir Kaşıkçı vakası olabilirdim
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Rejimi eleştiren Suudi asıllı komedyen: İkinci bir Kaşıkçı vakası olabilirdim

Suudi rejimini eleştiren Suudi asıllı ABD’li komedyen Abdulrahman Almutairi, ABD topraklarından kaçırılmaya çalışıldığını ifade ederek “İkinci bir Kaşıkçı vakası olabileceğini söyledi. Almutairi yaptığı açıklamada, “Suudi hükümeti bir tehdit olduğumu fark etti. FBI ile temas kurdum. Bu sayede belki de hala hayattayım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Suudi asıllı ABD’li komedyen Abdulrahman Almutairi.
Suudi asıllı ABD’li komedyen Abdulrahman Almutairi.

Suudi rejiminin en sert eleştirmenlerinden olan Suudi Arabistan doğumlu ABD’li komedyen Abdulrahman Almutairi, Veliaht Prens Bin Selman’ın adamlarının kendisini ABD topraklarından kaçırmaya çalıştığını iddia etti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olmasa kendisinin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderini paylaşacağını söyledi. 27 yaşında bir komedyen olan Abdulrahman Almutairi, San Diego Üniversitesi’nde eğitim almış, sosyal medyada ciddi bir takipçi kitlesi bulunan Suudi Arabistan vatandaşı. 2018 yılında Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da katledilmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden Riyad yönetimini eleştirince başı derde girdiğini iddia eden Almutairi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın adamları tarafından babasıyla beraber kaçırılarak Suudi Arabistan’a götürülmeye çalışıldığını ifade etti.

FBI ile temas kurdum

Almutairi yaptığı açıklamada, “Suudi hükümeti bir tehdit olduğumu fark etti. FBI ile temas kurdum. Bu sayede belki de hala hayattayım" dedi.

  • "Suudi Arabistan’a dönersem, havaalanında öldürüleceğimi biliyorum” ifadelerini kullanan Almutari, FBI’ın müdahalesiyle zamanında kurtulabildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ise Almutairi’nin iddiasıyla ilgili olarak “Suudi yetkililer özellikle son iki yılda, Suudi hedef kitlesine sahip yüksek profilli kişileri hedef aldı. Hükümeti eleştirdikleri ya da bazı zamanlar sadece söyledikleri için, hatta bazı zamanlar hükümeti yeterince desteklemiyorlarsa hedef haline geliyorlar” şeklinde konuştu.

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