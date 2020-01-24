Korsan Prens’e Kaşıkçı’yla mesaj

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından telefonu Whatsapp üzerinden siber korsanlıkla hacklendiği iddia edilen ABD’li milyarder Jeff Bezos’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bezos, sosyal medya mecrası Twitter’daki hesabı üzerinden, 2 yıl önce Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için geçtiğimiz yıl düzenlenen anma töreninden bir fotoğraf paylaştı.

Jeff Bezos'un yaptığı paylaşım

Fotoğraf karesinde, Bezos’un, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile birlikte Kaşıkçı’nın mezar taşına dokunduğu görülüyor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos aynı zamanda Kaşıkçı’nın yazdığı Washington Post gazetesinin de sahibi. Bezos’un Suudi Veliah Prensi tarafından telefonunun hacklendiği haberlerinden birkaç saat sonra yaptığı paylaşım, Suudi yönetimine bir cevap niteliğinde olduğu değerlendirildi.