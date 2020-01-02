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TRABZON

Trabzon haberleri: Domuzları parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktılar: İnceleme başlatıldı

Domuzları parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktılar etlerini bölgeden taşıdılar: Piyasaya sürülmesinden korkuyorlar

Trabzon’un Araklı ilçesinde kimliği belirlenmeyen kişiler tarafından öldürülen ve parçalanarak derilerini yol kenarına bırakılan domuzlar için Araklı Kaymakamlığı inceleme başlattı. Domuz etlerinin bölgeden taşındığı tespit edildi. Parçalara ayrılan domuz etlerinin piyasaya sürülerek satılmasından endişe duyan yöre sakinlerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Yol kenarına bırakılan domuz derileri
Yol kenarına bırakılan domuz derileri

Araklı ilçesindeki Kaşıkçı mevkiinde kimliği belirlenemeyen kişiler, eski bir taş ocağında öldükleri 5 domuzu parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktı.

Yol kenarına bırakılan domuz derileri vatandaşlar tarafından fark edilirken, parçalanan domuz etlerinin bölgeden taşındığı tespit edildi.

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Yöre sakinlerinin endişeli

İlçede parçalara ayrılarak sadece derileri bırakılan domuzları öldüren şahıslar için Araklı Kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, parçalara ayrılarak derileri bırakılan domuzları öldüren şahısların bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

Parçalara ayrılan domuz etlerinin piyasaya sürülerek satılmasından endişe duyan bekleyişi sürüyor.

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