Domuzları parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktılar etlerini bölgeden taşıdılar: Piyasaya sürülmesinden korkuyorlar

Araklı ilçesindeki Kaşıkçı mevkiinde kimliği belirlenemeyen kişiler, eski bir taş ocağında öldükleri 5 domuzu parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktı.

Yol kenarına bırakılan domuz derileri vatandaşlar tarafından fark edilirken, parçalanan domuz etlerinin bölgeden taşındığı tespit edildi.

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Yöre sakinlerinin endişeli

İlçede parçalara ayrılarak sadece derileri bırakılan domuzları öldüren şahıslar için Araklı Kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, parçalara ayrılarak derileri bırakılan domuzları öldüren şahısların bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

Parçalara ayrılan domuz etlerinin piyasaya sürülerek satılmasından endişe duyan bekleyişi sürüyor.

OYNAT 00:00 Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü Bolu'da, yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli avcı, yaraladığı domuzun saldırısına uğradı. Yanında bulunan tabanca sayesinde ölümden dönen avcının yaşadıkları kask kamerasına saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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