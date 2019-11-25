Bursalı avcılar 252 kiloluk yaban domuzu vurdu, köylüler bu dertten kurtuldu

Yardım talebinde bulunduklarını ifade eden Yavaş, şunları söyledi: Bizi arayıp bu hayvanları avlamamız gerektiğini söylüyorlar. Ancak bizim yerleşim alanlarında av yapmamız mümkün değil. Bunun önlemlerini almak bizim elimizde. Yiyeceklerimizi sokağa bırakmak yerine onların kolay ulaşılamayacağı yerlere bırakılması lazım. Domuzların doğaya çok faydası var. Çam ağaçlarının kozalaklarının toprağa karışmasında, etraftaki her türlü bitkinin üremesinde çok faydası var. Tohumların toprağa karışmasını sağlayan yegane hayvanlardır. Bugün cebinizdeki paranın tümünü harcasanız, işçi tutup çalıştırsanız domuzların toprakla buluşturduğu tohumu yerleştiremezsiniz. O yüzden, bitkilerin gelişmesinin yegane sebebi domuzlardır. Yaban domuzlarıyla yaşamayı öğrenmek bize daha çok fayda sağlar. Yok etmektense onlarla birlikte yaşamayı öğrenelim ve yabani hayvanlar olduklarını da unutmayalım.