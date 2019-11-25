Bursalı avcılar 252 kiloluk yaban domuzu vurdu, köylüler bu dertten kurtuldu

Bursa’nın Harmancık ilçesinde ekili tarlaları talan eden yaban domuzları, köylüleri canından bezdirdi. Köylülerin talepleri üzerine sürek avına çıkan Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleri, bir süre sonra Harmancık’ta 250 kilo ağırlığında yaban domuzunu avlayıp, köylüleri bu dertten kurtardı.
İHA
Bursa’da avcılar 250 kiloluk domuz avladı.
Kulüp Başkanı Mustafa Balı, "Bursa’nın dağ yörelerinde çok fazla domuz popülasyonu var. Tarlalarımızı talan eden yaban domuzları ana yola çıkarak trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Mağdur çiftçilerimizin talebi üzerine ava çıktık. Köylülerimize zarar veren korkutan yaban dev domuzlarını bulup, zor da olsa avladık. Dev domuzları birkaç arkadaş anca öldürebildik" dedi.
İHA
Domuzu görenler gözlerine inanamadı.
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Pınarbaşı Avcılar Derneği üyeleri, çiftçilerin artan şikayetlerinin ardından yasal izinle domuz avına çıktı.
Pancar tarlalarına zarar veren domuzlar için Uzunyayla mevkiinde önce araştırma yapan 3 avcı, domuzların tarlalara gelip, gittiği güzergahı tespit etti.
Ardından pusu kuran avcılar, 6 domuzu art arda vurdu. Avcılar dernek başkanı Kadir Mağara, başkan yardımcısı Niyazi Acılar ve üye Bayram Akdan, öldürdükleri domuzları tarlada yan yana koyup, fotoğraf çektirdi.
Domuzlardan birinin diğerlerine göre çok büyük olması avcıları bile şaşırttı.
Pınarbaşı Avcılar Derneği Başkan Yardımcısı Niyazi Acılar, son günlerde çiftçilerden gelen yoğun şikayetler üzerine yasal izin alarak, domuz avına çıktıklarını söyledi. Acılar, şöyle konuştu:
Pınarbaşı'nda çiftçilerimizin baş belası olan domuzların popülasyonu oldukça fazlalaşmıştı. Tarladaki ürünlere zarar veriyorlardı. Araştırma yaptık, geçiş güzergahlarını tespit ettik. Daha sonra da pusu kurduk ve toplamda 6 domuzu etkisiz hale getirdik. Domuzlardan birinin iri yapısı dikkat çekti. Diğerlerinin neredeyse üç katıydı. Çetenin elebaşı gibiydi. Diğer normal görünen domuzları 3-4 mermiyle etkisiz hale getirirken, iri domuzu 13 mermi ile ancak etkisiz hale getirebildik. Domuzları yan yana dizdiğimizde de fark zaten anlaşılıyordu. Domuzun ağırlığının 320 kilonun üzerinde olduğunu düşünüyoruz dedi.
Avcılar pancar tarlalarına giren 6 domuzu vurdu: Büyüklükleri şaşırttı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde pancar tarlalarına zarar veren 6 domuz, avcılar tarafından vuruldu.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde son zamanlarda, beyaz boyalı ve mavi kapılı Bodrum evlerinin bulunduğu dar sokaklarda gezinen domuz sürüleriyle karşılaşmak sıradan bir hale dönüştü.
Domuzlar gece-gündüz demeden özellikle Konacık, Bitez ve Cumhuriyet mahallelerindeki yerleşim yerlerinde yiyecek arıyor.
Domuzlarla hemen her gün karşılaşan bazı vatandaşlar ise artık onlarla birlikte iç içe bir yaşam sürer hale geldiklerini de ifade ediyor.
Bodrum Avcılar Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve av turizmi acente yetkilisi Ethem Yavaş, yaptığı açıklamada, son günlerde caddelerde görünen yaban domuzlarının iyice medyatik hale geldiğini söyledi.
Domuzların şehir merkezine inmesinin bazı insanları rahatsız ettiğine dikkati çeken Yavaş, domuzların rahatsız edilmediği ve üzerlerine gidilmediği sürece zararsız hayvanlar olduğunu vurguladı.
Yardım talebinde bulunduklarını ifade eden Yavaş, şunları söyledi: Bizi arayıp bu hayvanları avlamamız gerektiğini söylüyorlar. Ancak bizim yerleşim alanlarında av yapmamız mümkün değil. Bunun önlemlerini almak bizim elimizde. Yiyeceklerimizi sokağa bırakmak yerine onların kolay ulaşılamayacağı yerlere bırakılması lazım. Domuzların doğaya çok faydası var. Çam ağaçlarının kozalaklarının toprağa karışmasında, etraftaki her türlü bitkinin üremesinde çok faydası var. Tohumların toprağa karışmasını sağlayan yegane hayvanlardır. Bugün cebinizdeki paranın tümünü harcasanız, işçi tutup çalıştırsanız domuzların toprakla buluşturduğu tohumu yerleştiremezsiniz. O yüzden, bitkilerin gelişmesinin yegane sebebi domuzlardır. Yaban domuzlarıyla yaşamayı öğrenmek bize daha çok fayda sağlar. Yok etmektense onlarla birlikte yaşamayı öğrenelim ve yabani hayvanlar olduklarını da unutmayalım.
Domuz sürüsüyle sokakta karşılaşan ve uzun süre onları izleyen Konacık Mahallesi sakinlerinden Fikret Kuru ise bu hayvanların dağlarda yiyecek bulamadıkları için sokağa indiklerini, bu durumda onlara yaşam alanı bırakılması gerektiğini dile getirdi.
Yaban domuzlarının tek dertlerinin yiyecek bulmak olduğunu aktaran Yavaş, şöyle konuştu: Bu hayvanların yiyecek bulmaktan başka bir amaçları yok. Göründükleri yerler genelde çöp konteynerlerinin yanlarıdır. Bu çöpleri sık sık devirip zarar verdikleri için de insanlar evsel atıklarını genelde çöp konteynerlerinin yanına, yere bırakırlar. Dolayısıyla bu hayvanlarla evlerimizin önünde sık sık karşılaşıyoruz. Domuzlar genelde ekim sonu ve kasım gibi üremeye başlarlar. Hamilelik süreleri de üç ay üç hafta üç gündür. Yaz başında doğumlarını yaparlar. Dişiler genelde yavrularını korumak amacıyla saldırılarda bulunabiliyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur bu. Yanlarında çok küçük yavrular varsa uzak durmakta fayda var.
Daha önce domuzlara bu kadar yaklaşmaya korktuklarını anlatan Kuru, Bu hayvanlar artık insanlara çok alışmışlar. Biz eskiden çocukluğumuzda bu hayvanları dağlarda gördüğümüzde çok korkardık. Ama artık onlar da insanlara alışmışlar. Babam bunları avlardı, biz de tırmandığımız ağaçlardan seyrederdik. Şimdi aramızda geziyorlar dedi.
Bu arada Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü, Milli Parklar Şefliği, Orman İşletme Şefliği ve Bodrum Avcılar Kulübü Derneğince ortak bir koordinasyon kurulu oluşturularak, gelen şikayetler doğrultusunda önceden belirlenen bazı alanlarda sürek avı başlatılacağı belirtildi.
Öte yandan, yaban domuzlarının sert burunları aynı zamanda adeta bir pulluk işlevi görüyor. Bu hayvanlar, sert burunlarıyla toprağı eşeleyerek hava almasını sağlamalarıyla biliniyor. Ayrıca birçok ağaç tohumunu adeta toprağa ekerek ormanların gelişmesinde önemli rol oynuyor.
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Yaban domuzları Bodrum'un özgür yaşamına ayak uydurdu
Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hemen hemen her gün sokaklara inerek yiyecek arayan yaban domuzları, artık insanlarla iç içe yaşar hale geldi.