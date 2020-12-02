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Dünya Rus basını Türkiyenin güçlenen askeri varlığı Moskova için iyi haber değil
ASYA

Rus basını: Türkiye'nin güçlenen askeri varlığı Moskova için iyi haber değil

Türk askeri uzmanlarının Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarına katılması Rus medyasını rahatsız etti. Rus gazetelerinde çıkan analizlerde "Türkiye bölgedeki askeri varlığını güçlendirdi. Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi haber değil" ifadelerine yer verildi.

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Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda Türk ordusuna bağlı mayın temizleme birliklerinin varlığı Rus basınına konu oldu.
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda Türk ordusuna bağlı mayın temizleme birliklerinin varlığı Rus basınına konu oldu.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda Türk ordusuna bağlı mayın temizleme birliklerinin görev alması Rus basınına konu oldu.

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BÖLGE HALKI RUSLARDAN HOŞNUT DEĞİL

Nezavisimaya Gazeta'ya konuşan emekli korgeneral Yuri Netkachev, Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerine lojistik desteğin Azerbaycan toprakları üzerinden gittiği ve bölge halkının büyük kısmının Rusya'nın varlığından hoşnut olmadığını söylüyor.

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MOSKOVA İÇİN İYİ HABER DEĞİL

BBC'de yer alan habere göre, Moskovsky Komsomolets gazetesi ise "Güney Kafkasya'nın sabrı: Rusya Karabağ'da ne kaybediyor?" başlıklı haberde askeri uzman Yuri Lyamin'in şu görüşlerine yer veriyor:

"Türkiye bölgedeki askeri varlığını güçlendirdi. Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi haber değil… Bu iş uzun sürecek gibi görünüyor. Türk ordusunun daha önce de burada ortak tatbikatlar yaptığı doğru, ama şimdi burada Türkiye'nin askeri varlığı yasal olarak kurulmuş oldu…"

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 30 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mayın ve ev yapımı patlayıcı temizliği yapan özel birliklerin Azerbaycan ordusuna destek sağlayacağı ve eğitim vereceği açıklanmıştı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş, anlaşma ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ çevresinde işgal ettiği 3 bölgeden çekilmesi öngörülmüştü.

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