Rus basınında Türk SİHA'lara övgü: Hayranlıkla izliyoruz

Karabağ cephe hattında Türk SİHA'lar dikkatleri çekiyor. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden gösterilen bu silahlara Rus basını da ilgi gösteriyor. Askeri uzman Viktor Baranets, Komsomolskaya Pravda Gazetesi için bir analiz kaleme aldı. Türk SİHA'larından 'geleceğin silahları' olarak övgüyle bahsetti.

Türk SİHA'larının Ermeni hedeflerini vurduğu görüntüleri hayranlıkla izlediğini anlatan yazar, olan biteni bilgisayar grafikleriyle süslenmiş bir video oyununa benzetti.

Azerbaycan'ın ordu envanterindeki silahların yüzde 95'inin eski Sovyet yapımı silahlar olduğunu vurguladı. Ancak esas farkı ortaya çıkaran ve Karabağ'da başarıyı getiren silahların Türkiye'den alındığına dikkat çekti.

OYNAT 00:39 Rus medyası, Rusya'nın SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır Rusya medyası Türkiye'nin SİHA kapasitesini gündemine taşıdı. Rus gazetesi, 'Rusya SİHA savaşına hazır mı?' başlıklı haberine 'hayır' yanıtını verdi. BBC'nin Moskova muhabiri Rus medyasındaki SİHA öz eleştirilerini paylaştı. Rus gazete Rusya'nın SİHA savaşına hazır olmadığını, ülkenin küçük yüzlerce insansız hava aracına sahip olduğunu ancak büyük insansız hava araçlarına sahip olmadığını yazdı. BiP'te paylaş

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DÜNYA Ruslardan Pantsir avcısı SİHA'lara karşı yeni silah

Savaşın kaderine hükmedecek

Gazetede yer alan analizde, dünyanın modern teknolojilerle örülü bir savaş dönemine girdiğine dikkat çekildi. Gelecekte en iyi silahlarla donatılmış SİHA'ların, savaşların kaderine hükmedeceği vurgulandı.

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OYNAT 03:12 Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a başlattığı harekatta yoğun şekilde kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, başarılı performansıyla dünya basınının gündemindeydi. Amerikan Forbes dergisi, 'Envanterine yeni SİHA'lar ekleyecek olan Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor' ifadelerini kullanırken, Financial Times gazetesi 'Türk SİHA'ları, ABD, Çin ve İsrail'e ciddi rakip oldu' vurgusunu yaptı. Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkeler de Bayraktar SİHA siparişi için Türkiye'nin kapısını çalacaklarını açıkladı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına damgasını vuran Türk SİHA'larının dünya basınındaki yansımalarını anlattı: BiP'te paylaş

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Suriye'de denenen Rus yapımı İHA'ların ise yalnızca keşif amaçlı olduğu, ve teknolojik olarak Karabağ'da kullanılan modern SİHA'ların gerisinde kaldığı belirtildi.Analizde Rusya'nın Karabağ'da yürütülen modern bir savaş anlayışına hazır olup-olmadığı da sorgulandı.