Rus basını: Ermenistan tankları Türk SİHA'ları karşısında çaresiz

Yazıda ayrıca, eylül ayı içinde Azerbaycan ordusunun, Bayraktar TB2‘leri kullanarak Ermenistan’a ait dokuz hava savunma sistemini imha ettiği bilgisine yer verildi.

Gazete, Defence Express dergisinin, son yıllarda Suriye ve Libya’da Baraktar İHA’larla en az 23 Rus yapımı Pantsir-S1 füze sisteminin vurulduğu iddiasına da dikkati çekti.

Samuel Bendett isimli analist, Rus yapımı insansız hava araçlarının, Çin, İran, Türk ve ABD yapımı benzerlerinden geride kaldığı yorumunu yapmıştı.

DÜNYA SİHA'lar Libya ve Suriye'den sonra Dağlık Karabağ'da destan yazdı: "Bu yeni bir çağın başlangıcı"

SİHA'LARI AZERBAYCANLI UZMANLAR KULLANIYOR

Daha önce Moskovski Komsomolets gazetesinde yayınlanan bir analizde, "Ermeni hükümetinin Türkiye'nin S/İHA'larının Ermenistan'a karşı savaştığı iddialarının doğru olmadığı, bunların sadece Azerbaycan tarafından satın alındığı bilinen ve Azeri uzmanlarca kullanılan Türk yapımı S/İHA'lar olduğu, Azerbaycan'ın ayrıca İsrail yapımı S/İHA'lar da kullandığı" vurgulanmıştı.

OYNAT 00:58 Azerbaycan SİHA'sını gören Ermeni askerler böyle kaçtı Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı. BiP'te paylaş

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TÜRKİYE'NİN MÜDAHİL OLMASI RUSYA'NIN KABUSU OLUR

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonları Rusya'da endişelere neden oldu. Türk SİHA'larının bu harekatta aktif rol alması sayesinde Azerbaycan ordusu çok önemli ilerlemeler kaydetti.

DÜNYA Rus güvenlik uzmanı: Türkiye'nin Kafkaslar'a müdahil olması Rusya'nın kabusu olur

Türkiye'nin çatışma bölgesine müdahil olmasıyla dengelerin değişeceğini belirten Rus güvenlik analisti, "Rusya, 30 yıldır Güney Kafkasya'da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı, güç dengesini koruduğunu iddia ederek, etkisini artırdı. Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

OYNAT 02:26 Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: SİHA'lar yine destan yazdı Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaları geçmişten farklı kılan önemli bir nokta vardı: Türk SİHA'ları.. Libya ve Suriye'deki savaşın dengesini değiştiren SİHA'lar, bu kez Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan ordusuna çok ağır darbeler vurdu. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan sınırında son 24 saatte yaşanan gelişmeleri anlattı:

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