Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, 47 yaşında hayatını kaybetti. Rusya Federal Cezaevi Servisi'nden yapılan açıklamada muhalif liderin yaptığı bir yürüyüş sonrası fenalaştığı ve bilincini kaybettiği aktarıldı.
Sağlık personelinin acil müdahalesi ve hapishaneye çağrılan ambulansa rağmen Navalni'yi hayata döndürme çabalarının başarısız olduğunu vurgulayan Rusya Federal Cezaevi Servisi, ölüm nedeninin araştırıldığını duyurdu.
Kremlin'den açıklama
Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Navalny'nin ölüm nedeniyle ilgili bilgimiz yok. Gerekli araştırmaları cezaevi yapıyor" denildi.
19 yıl hapis cezası verilmişti
2021'den bu yana Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir cezaevinde tutulan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye, 2023 yılında aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak suçlamasıyla 19 yıl hapis cezası verilmişti.
Putin'e karşı çağrı yapmıştı
Telegram hesabından paylaşımda bulunan Navalny, Putin'e karşı oy kullanmanın yeterli olmadığını, zira bu seçimlerde ilk defa uygulanacak elektronik oylama sistemine hile karıştırılacağını öne sürmüştü.
- Navalny sosyal medyadan yaptığı son açıklamasında Yamal Yarımadası’ndaki hapishanede olduğunu doğrulamış ve “Geniş önlemler eşliğinde ve garip bir rota izlenerek buraya getirildim. Ocak ayının ortalarına kadar kimsenin beni bulmasını beklemiyordum. Bu nedenle dün hücre kapısı açıldığında 'Bir avukat sizi görmeye geldi' sözlerine çok şaşırdım. Bana beni kaybettiğinizi ve hatta bazılarınızın endişelendiğini söyledi. Desteğiniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanmış ve Kuzey Kutup Dairesi’nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel baba olarak nitelendirmişti.
Aleksey Navalni daha önce birkaç kez kısa sürelerle hapis yatmıştı.
2019'da cezaevinde fenalaşmıştı
Son kez izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle Temmuz 2019'da 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalni hapiste dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.
Navalni, Ağustos 2020'de Moskova'ya gittiği uçakta rahatsızlanmış, tedavi için Almanya'ya götürülmüştü. Navalni'nin havaalanında içtiği çaydan zehirlenmiş olabileceği açıklanmıştı.
2021'de iyileştikten sonra, gözaltına alınabileceği uyarılarına rağmen Rusya'ya dönen Navalni, Moskova Vnukovo Havalimanı'na ayak basar basmaz gözaltına alındı.
Avrupa'dan peş peşe mesajlar
Navalni'nin dava süreci son yıllarda dünya genelinde yakından takip ediliyordu.
Cezaevi yetkililerinin Rus muhalif liderin öldüğüne ilişkin açıklamasının ardından dünya liderlerinden ilk tepkiler geliyor.
Moskova'dan Batı'ya tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Batı'nın Navalny'nin ölümüne doğrudan Rusya'yı suçlama şeklinde verdiği tepki, kendini açıklamaktır. Adli tıp sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak Batı'nın şimdiden vardığı sonuçlar var" açıklamasını yaptı.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Navalni'nin "Rusya'daki baskıya gösterdiği direniş, hayatına mal oldu" dedi. Sejourne, Navalni'nin ücra bir cezaevindeki ölümünün, "Putin rejiminin gerçekliğini herkese hatırlattığı" yorumunu yaptı.
Stoltenberg: Rusya'nın cevaplaması gereken ciddi sorular var
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Navalny'nin ölüm haberi ile ilgili derinden üzgün ve endişeli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Tüm gerçekler ortaya konmalıdır. Rusya'nın cevaplaması gereken ciddi sorular var. Alexei Navalny uzun yıllardır özgürlük ve demokrasi için güçlü bir ses olmuştur. NATO ve NATO müttefikleri uzun bir süredir onun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmaktadır. Bugün, düşüncelerim ailesi ve sevdikleriyle birlikte. Alexei Navalny'nin yıllardır yaptığı gibi demokrasi ve özgürlüğe inanan herkesi desteklemeye kararlıyız."