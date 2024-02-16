Navalny sosyal medyadan yaptığı son açıklamasında Yamal Yarımadası’ndaki hapishanede olduğunu doğrulamış ve “Geniş önlemler eşliğinde ve garip bir rota izlenerek buraya getirildim. Ocak ayının ortalarına kadar kimsenin beni bulmasını beklemiyordum. Bu nedenle dün hücre kapısı açıldığında 'Bir avukat sizi görmeye geldi' sözlerine çok şaşırdım. Bana beni kaybettiğinizi ve hatta bazılarınızın endişelendiğini söyledi. Desteğiniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanmış ve Kuzey Kutup Dairesi’nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel baba olarak nitelendirmişti.