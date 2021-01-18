Rus muhalif Navalni, 30 gün süreyle gözaltında kalacak

Muhalif lider Alexei Navalny, Rusya'da 20 Ocak'ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya götürülmüştü.
Rusya'ya iner inmez gözaltına alındı
Tedavisinin tamamlanmasının ardından Rusya'ya geri dönen Navalny, dün akşam saatlerinde uçağının başkent Moskova'ya inmesinin ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
Navalny’nin başkent Moskova’nın kuzeyindeki Khimki şehrindeki bir polis karakolunda tutulduğu bildirildi.
30 gün boyunca gözaltında kalacak
Khimki’de çevrimiçi olarak mahkemeye çıkarılan Navalny, karakolun içinden bir video paylaşarak duruşmayı “en yüksek derecede kanunsuzluk” olarak nitelendirdi. Savcılık, Navalny’nin 30 gün boyunca gözaltında kalmasını emretti.