Dünya Rus muhalif Navalni, 30 gün süreyle gözaltında kalacak
AVRUPA

Rus muhalif Navalni, 30 gün süreyle gözaltında kalacak

Zehirlenmesinin ardından Rusya'ya dönen muhalif lider Alexei Navalny, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Rus yetkililer, Navalny'nin 30 gün boyunca gözaltında kalacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Alexei Navalny
Alexei Navalny

Muhalif lider Alexei Navalny, Rusya'da 20 Ocak'ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya götürülmüştü.

Rusya'ya iner inmez gözaltına alındı

Tedavisinin tamamlanmasının ardından Rusya'ya geri dönen Navalny, dün akşam saatlerinde uçağının başkent Moskova'ya inmesinin ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Navalny’nin başkent Moskova’nın kuzeyindeki Khimki şehrindeki bir polis karakolunda tutulduğu bildirildi.

30 gün boyunca gözaltında kalacak

Khimki’de çevrimiçi olarak mahkemeye çıkarılan Navalny, karakolun içinden bir video paylaşarak duruşmayı “en yüksek derecede kanunsuzluk” olarak nitelendirdi. Savcılık, Navalny’nin 30 gün boyunca gözaltında kalmasını emretti.

Rus muhalif lider Navalni, zehirlendiğini iddia ettiği su şişesini paylaştı
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Rus muhalif lider Navalni, zehirlendiğini iddia ettiği su şişesini paylaştı
Rus muhalif lider Navalni, zehirlendiğini iddia ettiği su şişesini sosyal medya hesabından paylaştı. Almanya'da tedavi altında bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, zehirlenme olayına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüde, şişenin içerisindeki sudan zehirlendiğini ileri sürdü.

Rusya'da ilginç olay: Muhalefet lideri zehirlendi, hastaneye kaldırılan Navalny'in durumunun ciddi olduğu bildirildi
OYNAT 00:47
Rusya'da ilginç olay: Muhalefet lideri zehirlendi, hastaneye kaldırılan Navalny'in durumunun ciddi olduğu bildirildi
Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta rahatsızlandığı ve uçağın Omsk kentine acil iniş yaptığı belirtildi. Rus haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Navalny'nin Omsk'ta bir hastaneye kaldırıldığı durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.
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