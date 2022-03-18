Dünya Rus ordusunda tasfiyeler başladı Putin üst düzey komutanın üstünü çizdi
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Rus ordusunda tasfiyeler başladı: Putin üst düzey komutanın üstünü çizdi

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 23. gününe girilirken, Putin'in operasyonun uzun sürmesi, ağır kayıplar verilmesi ve yaptırımların gittikçe artmasından dolayı çok öfkeli olduğu öne sürüldü. Tam bu noktada, İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey, Rus ordusunda büyük anlaşmazlıklar olduğuna dikkat çekerek Moskova'nın en üst düzey komutanlarından biri olan General Roman Gavrilov'un tutuklandığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Rus ordusunda tasfiyeler başladı: Putin üst düzey komutanın üstünü çizdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Rusya Ulusal Muhafızları Başkan Yardımcısı General Roman Gavrilov

Ukrayna'ya yönelik işgalin bir kaç gün içerisinde tamamlanacağından emin olan Rusya Devlet Başkanı Putin'in hesapları tutmadı. Askeri kayıplar ve yaptırımlar sonrası ülkede de aykırı sesler yükselmeye başladı. Aykırı tutumların ordu içinde de yankılandığı öne sürüldü.

FATURA KESİLDİ: EN ÜST DÜZEY KOMUTAN TUTUKLANDI

Bir İngiliz vekil, Rusya ordusunda büyük bir 'anlaşmazlık' yaşandığını ve bu nedenle Moskova'nın en üst düzey komutanlarından birinin tutuklandığını duyurdu.

İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey'in iddiasına göre Rus ordusunun verdiği büyük kayıplar Rusya Ulusal Muhafızları Başkan Yardımcısı General Roman Gavrilov da dahil olmak üzere Putin'in üst düzey askeri ve istihbarat komutanlarının tasfiyesine yol açtı.

'PUTİN'İN RUH HALİNDEN ENDİŞELİYİM'

Bakan Heappey, Putin'in kullandığı dilin 'fanatik' ve 'çok tehlikeli' olduğuna dikkat çekerek "Putin'in ruh halinden endişeliyim. Tehlikeli düşünmesine neden olabilecek bir çaresizlik içerisinde" dedi.

'ORDUDAKİ ANLAŞMAZLIĞIN KANITI'

Heappey General Roman Gavrilov'un tutuklanmasının Rus üst komutanlığının tepesindeki "gerçek bir anlaşmazlığın" kanıtı olduğunu da sözlerine ekledi.

PUTİN'İ KORUYAN BİRLİKTEYDİ

  • The Telegraph'ta yer alan habere göre, can kaybına yol açan askeri bilgi sızıntıları ve yakıtın savurganca israfı nedeniyle tutuklandığı bildirilen General Roman Gavrilov daha önce cumhurbaşkanını korumakla görevli askeri birlik olan FSO'da komutan olarak çalışmıştı.

SEKİZ GENERALİ GÖREVDEN ALMIŞTI

Putin'in Ukrayna savaşının başarısız istihbarat ve zayıf strateji nedeniyle hüsrana uğradığını düşünerek 8 generali görevden aldığı biliniyordu.

İSTİHBAT GÖREVLİLERİ EV HAPSİNDE

Rus lider geçtiğimiz hafta da FSB Uluslararası İlişkiler Servisi Başkanı Sergei Beseda ve yardımcısını tutuklama talimatı vermişti. İstihbaratın iki kritik ismi şu anda ev hapsinde.

  • Moskova kayıpları tam olarak açıklamasa da ABD istihbaratı, üç general de dahil olmak üzere en az 7 bin Rus askerinin öldürüldüğünü ve 21 bin kadar askerin yaralandığını iddia ediyor. Bu tahmin, Irak ve Afganistan'da 20 yılda öldürülen Amerikan askerlerinin toplamından daha fazla.

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