Dünya İşgal saldırılarında 23üncü gün Bir kent tamamen yok oldu
AVRUPA

İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 23'üncü gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri de devam ediyor. Öte yandan Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Sergey Orlov ise dün yaptığı açıklamada şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgal saldırılarında 23üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
Ülkeden ayrılmak zorunda kalan sivillerin, Lviv kentindeki tren istasyonunda endişeli bekleyişi sürüyor.

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 23'üncü gününde devam ediyor. İki ülke arasındaki müzakereler sürüyor.

  • Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov dün şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıklarken Kiev'de ise Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi. Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.01: Ukrayna hükümeti, dünyanın önde gelen yatırım şirketlerini, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle zarar gören altyapıyı yeniden inşa etmeye davet etti.

00.08: Belarus'un, Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, başkent Kiev bölgesinde Rus ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.
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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, Kiev bölgesinde Vorzel kasabasından tahliye sırasında Rus askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan bir ailenin üyeleri ile diğer vatandaşları hastanede ziyaret etti.
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Yaralılarla sohbet ederek kendilerine hediyeler takdim eden Zelenski, herkese acil şifalar diledi ve hep birlikte kazanacaklarını ifade etti.
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\"Ülkemizde bu kadar güçlü aileler varken başka türlüsü olamaz.\" ifadesini kullanan Zelenski, hastane ziyaretinde, Rusya'nın saldırıları sırasında öldürülen Amerikalı gazeteci Brent Renaud'ın bulunduğu aracın yaralanan sürücüsü ile de görüştü.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev'de Rus ordusunun düzenlediği işgal saldırıları sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti. İşte o görüntüler...

Kiev yangın yeri: Rus saldırısı sonrası çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi
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Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.<br><br>
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Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.<br><br>
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İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.<br><br>
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Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.<br><br>
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Kiev yangın yeri: Rus saldırısı sonrası çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi
Rus güçlerinin saldırısı sonucu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.

Rus saldırısı altındaki Mariupol'den acı haber: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu
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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor.
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Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi.
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Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade etti.
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Orlov, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi\"
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Rus saldırısı altındaki Mariupol'den acı haber: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu
Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Kiev'e roketli saldırısında yerleşim yerleri alev aldı
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Rusya'nın Kiev'e roketli saldırısında yerleşim yerleri alev aldı
Rus güçleri, son günlerde başkent Kiev'e yönelik saldırılarını artırdı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus roket saldırısının ardından bir yapı alevler içinde kaldı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan
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Bakan Çavuşoğlu'ndan "Savaşı durdurun" mesajı: Akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerekiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'daki resmi temaslarının ardından Ukrayna'nın Lviv kentinde mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor. Akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerekiyor. Biz ilk günden bu güne kadar bu yönde çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ediyoruz' dedi.

Bakan Çavuşoğlu Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, bugün ise Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Lviv kentine Ukrayna'yla olan dayanışmayı göstermek için geldiğini ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

Barcelona acı çekti

'Barcelona acı çekti'

​İspanyol basını Galatasaray'ı konuşuyor.
Galatasaray veda etti

Galatasaray veda etti

​Barcelona'ya 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'dan elendi.
İşgal saldırılarında 23üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu

Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı düştü.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

​İspanyol kulüp resmi hesabından paylaştı.

Kiev yangın yeri

Kiev yangın yeri

​Rus saldırısı sonrası başkent alevlere teslim.

Ankara-İzmir YHT için rekor kredi: 2,3 milyar dolar
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Ankara-İzmir YHT için rekor kredi: 2,3 milyar dolar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kanununda yapılacak değişiklikleri değerlendirdi: CHP'li vekiller artık tuzluk olmayacak
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BM’de ‘15 Mart’ zaferi: Türkiye bastırdı “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” ilan edildi
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