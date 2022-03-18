İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 23'üncü gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri de devam ediyor. Öte yandan Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Sergey Orlov ise dün yaptığı açıklamada şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 23'üncü gününde devam ediyor. İki ülke arasındaki müzakereler sürüyor.
Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov dün şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıklarken Kiev'de ise Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi. Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...
00.01: Ukrayna hükümeti, dünyanın önde gelen yatırım şirketlerini, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle zarar gören altyapıyı yeniden inşa etmeye davet etti.
00.08: Belarus'un, Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı.