Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bu bir rekordur dedi ve açıkladı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Bu bir rekordur' dedi ve açıkladı: '5 binden fazla yaptırım kararı alındı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı. Bu bir rekordur" dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bu bir rekordur dedi ve açıkladı: 5 binden fazla yaptırım kararı alındı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 23. gününde sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin konuştu.

Lavrov, "Yaptırımlara göre ekonomimizi düzenleyeceğiz, yaptırımlar bizi daha güçlü hale getirecek" ifadelerini kullandı.

  • "Biz Batı'ya kapıyı kapatmıyoruz, onlar bize kapıyı kapatıyor" diyen Lavrov, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı. Bu bir rekordur" dedi.

Lavrov, "Bizim hedefimiz, Rusya topraklarına karşı herhangi bir Ukrayna tehdidini kaldırmak" değerlendirmesinde bulundu.

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