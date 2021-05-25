Dünya Rus turistler uçuş yasağına rağmen Türkiye tatillerini iptal etmedi
AVRUPA

Rus turistler uçuş yasağına rağmen Türkiye tatillerini iptal etmedi

Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası, Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların 15 Nisan ila 1 Haziran arası boyunca kısıtlanmasına rağmen Türkiye tatilini iptal etmedi. Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, vatandaşlarının tatillerini iptal etmek yerine ertelemeyi tercih ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Rus turistler uçuş yasağına rağmen Türkiye tatillerini iptal etmedi
Fotoğraf: Arşiv

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, Moskova'da düzenlenen Dijital Havacılık ve Seyahat Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında 15 Nisan ila 1 Haziran arasında kısıtlanan uçuşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İPTAL YERİNE ERTELEME

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların kısıtlanması nedeniyle yaklaşık 500 bin turistin söz konusu dönemde Türkiye'ye gidemediğini aktaran Gorin, "Yaptığımız çalışmaya göre, Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmeyerek ileri bir tarihe erteledi. Yüzde 18'i tatilini başka bir ülkede yaparken, yüzde 15'i Rusya'da tatil yaptı" şeklinde konuştu.

15 NİSAN'DA BAŞLAMIŞTI

  • Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşlar için 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı alındığını duyurmuştu.

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