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Ekonomi Rus turistler Türkiyede tatil yapmaya kararlı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rus turistler Türkiye'de tatil yapmaya kararlı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya'dan uçuşların durdurulması nedeniyle nisan ve mayıs aylarında Türkiye'de tatil yapamayacak Rus turistlerin çoğunluğunun, destinasyonlarını değiştirmediğini bildirdi. Lomidze, sınırlama nedeniyle nisan ve mayıs ayına ilişkin planları iptal olan turistlerin yüzde 60'ının, Türkiye'ye gitmek için başka tarihleri beklediğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Rus turistler Türkiyede tatil yapmaya kararlı
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Rusya Federasyon Konseyi Toplantısı'nda, ülkedeki turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunan Lomidze, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlandırması kararı sonrasında nisan ve mayıs ayı planları iptal olan turistlerin yeni destinasyonlara yönelip yönelmedikleri hakkında, tur operatörleriyle bir araştırma yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'ye gelmeyi bekliyorlar

Lomidze, "Şu anki tabloya göre Rus turistlerin yaklaşık yüzde 15'i Rus tatil beldelerine yeniden rezervasyon yaptırıyor, yaklaşık yüzde 18-20'si Küba'nın lider olduğu diğer destinasyonlara yeniden rezervasyon yaptırıyor. Geri kalan yaklaşık yüzde 60 ise başka tarihlerde Türkiye'ye gitmeyi bekliyor, ümit ediyor." ifadelerini kullandı.

Nisan-mayıs dönemi için Rusların Türkiye'de 500 bin tur satın aldığını anımsatan Lomidze, şimdilik Rusya içi destinasyonlardaki ek yükün 50-60 bin kişi olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşları, 15 Nisan-1 Haziran tarihlerinde sınırlandırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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