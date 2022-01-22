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Rusya el yükseltti: Ukrayna’da talep paketi büyüdü

Ukrayna sınırında gerilim devam ederken Rusya’dan el yükselten açıklama geldi. Ukrayna’ya NATO kapısının kapatılmasını şart koşan Moskova şimdi Romanya ve Bulgaristan’daki NATO güçlerinin çekilmesini istiyor. Rus ve ABD dışişleri bakanları dün Cenevre’de çözüm aradı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, “güvenlik talepleri”ne Washington’un gelecek hafta yazılı cevap vereceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rusya el yükseltti: Ukrayna’da talep paketi büyüdü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken-Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

ABD ile Avrupa’nın Ukrayna meselesinde gönderdiği cılız mesajlar ve son olarak ABD Başkanı Joe Biden’ın “Ukrayna’ya küçük bir müdahale olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir” sözleriyle adeta Rusya’ya “yeşil ışık” yakmasının ardından Moskova’dan el yükselten açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı’dan istenen ‘güvenlik garantileri’ arasında NATO güçlerinin Romanya ve Bulgaristan’dan çekilmesi de olduğunu belirtti.

Öte yandan dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. 1 saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington’ın gelecek hafta Moskova’nın “güvenlik taleplerine” yazılı cevap vereceğini kaydetti.

AYRINTIDAN BULGARİSTAN VE ROMANYA ÇIKTI

Cenevre’deki görüşme öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan istenilen güvenlik taleplerini detaylandıran bir açıklama geldi. Moskova, Ukrayna’ya NATO üyeliği kapısının kapatılmasının yanı sıra NATO’nun 1997 sınırlarına dönmesini istemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu talep doğrultusunda Bulgaristan ve Romanya’dan tüm NATO asker, silah ve askeri teçhizatlarının çekilmesini istediklerini belirtti.

NATO’NUN İLERLEMESİNE KARŞIYIZ

İkili görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Lavrov, “NATO, Rusya’ya karşı çalışıyor. Bu nedenle NATO’nun doğuya ilerlemesine karşıyız” ifadelerini kullandı. Lavrov, Putin’in her zaman Biden ile temaskurmaya hazır olduğunu da ekledi.

S-400
S-400

S-400’ler Belarus’ta

  • Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, S-400’lerin Belarus’ta Rusya ile düzenlenen “Müttefik Kararlılığı-2022” isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi. Açıklamada, tatbikat için S-400’lerin yanı sıra “Pantsir-S” hava savunma füze sistemleri ve 12 “Su-35” savaş uçağının Belarus’a gönderileceği kaydedildi.

Kanada’dan 120 milyon dolarlık kredi

Kanada, Rusya’ya karşı Ukrayna’nın ekonomisini desteklemek için 120 milyon dolar borç aktardı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümetinin destek talebine cevap verdiklerini belirterek, “Bu kredi Ukrayna’nın istediği en önemli şeylerden biriydi. 120 milyon dolarlık bu kredi Ukrayna’nın ekonomik direncini desteklemeye yardımcı olacak. Ayrıca mali ve diğer destekler için başka seçenekleri de araştırıyoruz“ değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Oleg Stepanov, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağa yanıt olarak Batı’nın yaptırım tehdidinin önemsiz olduğunu belirterek “Batı’nın yaptırım tehdidi kimsenin umurunda değil” ifadelerini kullandı.

Rusya paralı asker gönderiyor iddiası

Ukrayna askeri istihbaratı, Rusya’nın, paralı askerleri ayrılıkçı güçlerin olduğu bölgelere göndererek yoğun eğitimden geçirdiğini iddia etti. Açıklamada, Rusya’nın ayrıca bölgeye yakıt, tank, top ve havan topu gönderdiğini belirtti.

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