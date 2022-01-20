ABD Ukrayna için zaman kazanmak istiyor: Lavrov ve Blinken Cenevre'de buluşacak

Rusya’nın, Belarus ile ortak tatbikat bahanesiyle, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e birkaç saat mesafede askeri yığınak yapmasının ardından, hem ABD hem de NATO’dan Moskova’ya yeniden masa çağrısı geldi.

Geçen hafta ABD, NATO ve Rusya arasında gerçekleşen üç toplantıda, Rusya lideri Vladimir Putin’in talep listesine olumlu cevap verilmemesi üzerine masa devrilmişti. Sonuçsuz kalan toplantıların ardından Rus askerlerinin ve zırhlı araçlarının Belarus’un Ukrayna sınırına nakledildiğine ilişkin görüntüler savaş tamtamlarının çalınmasına neden olmuştu.

Görüntülerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la telefonla görüşerek, cuma günü Cenevre’de yüz yüze buluşmak üzere sözleşti. Öte yandan Blinken, Rusya’nın askeri yığınağını artırmasının ardından soluğu Kiev’de aldı.

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BARIŞÇIL YOL ÇAĞRISI

Dün Ukrayna’yı ziyaret eden Blinken, Kiev’deki ABD büyükelçiliğinde diplomatlara yaptığı konuşmada, Rusya’nın askeri birliklerini Ukrayna sınırında konuşlandırmasının, Putin’in çok kısa zamanda Ukrayna’ya saldırı emrini verebileceği anlamına geldiğini söyledi.

Blinken, Rusya’ya ‘barışçıl yolu seçme’ çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev’de, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla da bir araya geldi. Blinken, Kiev’den sonra Berlin’e geçerek burada Alman, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüşecek. Cuma günü ise Cenevre’de Lavrov’la bir araya gelecek.

ABD'den ZAMAN KAZANMA HAMLESİ Mİ?

Blinken’ın Rusya’yı tekrar masaya davetinin, Washington için zaman kazanma ve olabildiğince süreci uzatma amacı taşıdığı da iddia edildi. Uzmanlar, bu yolla Ukrayna’ya hem kritik askeri teçhizatın gönderilmesinin hem de Kiev’in savunma tahkimatını güçlendirmesinin hedeflendiğini savundu. Dün gece saatlerinde İngiltere’nin gönderdiği tanksavar füze sistemlerinin Ukrayna’ya ulaştığı kaydedildi.

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UKRAYNA’YI KUŞATTI

Rusya’nın, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker konuşlandırdığı kaydediliyor. Bu rakamın ilerideki günlerde daha da artması bekleniyor. Moskova’nın son Belarus hamlesiyle, Ukrayna’yı doğu, kuzeydoğu ve kuzeyden tamamen kuşattığına ve ülkenin başkenti Kiev’i saatler içinde işgal edebilecek konuma geldiğine dikkat çekildi.

ALMANYA SİLAH VERMİYOR

Öte yandan Ukrayna’ya Rus müdahalesinin her an gerçekleşebileceği değerlendirilirken, Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da ise kafa karışıklığı yaşanıyor. Berlin, Rusya’ya karşı nasıl bir politika benimseyeceğine karar verebilmiş değil. Koalisyonun küçük ortağı Hür Demokratlar, Ukrayna’ya silah satışına onay isterken, Sosyal Demokratlar ile Yeşiller ise silah satışını reddediyor ve olası bir işgalde yaptırım kartının kullanılmasını savunuyor.

DÜNYA ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna ve Almanya'ya gidiyor