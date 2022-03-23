Dünya Putinin özel temsilcilerinden Anatoliy Çubays istifa etti
AVRUPA

Putin'in özel temsilcilerinden Anatoliy Çubays istifa etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna son durum: Putinin özel temsilcilerinden Anatoliy Çubays istifa etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın, görevini bıraktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çubays'ın görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.

Anatoliy Çubays
Anatoliy Çubays

Peskov, Çubays'ın Rusya'dan ayrılıp ayrılmamasının ise kendi meselesi olduğunu kaydetti.

Bazı Batı medyası, Çubays'ın Ukrayna konusunda çözümün barışçıl olması gerektiğini söylediğini yazmıştı.

Rusya’da 1990'lü yıllarda Boris Yeltsin yönetiminde yer alan Çubays, özelleştirmeler politikasında önemli rol oynamıştı.

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