Dünya İşgalde 28inci gün Rusyadan nükleer silah tehdidi
AVRUPA

İşgalde 28'inci gün: Rusya'dan 'nükleer silah' tehdidi

Rusya-Ukrayna savaşının 28'inci gününe girildi. Bölgeden kritik haberler gelmeye devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 'varoluşsal bir tehdit' görülmesi halinde nükleer silahlara başvurulabileceğini söyledi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 28inci gün: Rusyadan nükleer silah tehdidi
​İşgalde 28'inci gün: Rusya'dan 'nükleer silah' tehdidi

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 28'inci gününe girdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı" yorumunda bulundu.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.28: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu görüştü.

00.05: Rusya Donanması’na ait savaş gemileri Rusya’nın Ukrayna’da yasadışı şekilde ilhak ettiği Kırım Yarımadasında yer alan liman kenti Sivastopol açıklarından Ukrayna’ya füze fırlattı. Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor.

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