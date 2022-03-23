NATO yarın olağanüstü toplanıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO'nun yarın olağanüstü toplanacağını duyurdu. Stoltenberg üyelerin yarın yeni kararlar almasını umduğunu söyledi.
Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"Her türlü tehdide karşı tüm müttefikleri koruyacağız."
"Çin BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'yı desteklemeyi bırakmalı."
"Rusya NATO -Rusya sözleşmesini defalarca ihlal etti."
"Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız. Rusya nükleer silah söyleminden vazgeçmeli. Nükleer savaşın kazananı olmaz. Belarus işgal öncesinden itibaren suç ortağı"
"Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemimizde yok"