Dünya NATO yarın olağanüstü toplanıyor
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NATO yarın olağanüstü toplanıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO'nun yarın olağanüstü toplanacağını duyurdu. Rusya'nın NATO -Rusya sözleşmesini defalarca ihlal ettiğini söyleyen Stoltenberg üyelerin yarın Rusya'ykarşı yeni kararlar almasını umduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
NATO yarın olağanüstü toplanıyor
Stoltenberg.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO'nun yarın olağanüstü toplanacağını duyurdu. Stoltenberg üyelerin yarın yeni kararlar almasını umduğunu söyledi.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Her türlü tehdide karşı tüm müttefikleri koruyacağız."

"Çin BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'yı desteklemeyi bırakmalı."

"Rusya NATO -Rusya sözleşmesini defalarca ihlal etti."

"Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız. Rusya nükleer silah söyleminden vazgeçmeli. Nükleer savaşın kazananı olmaz. Belarus işgal öncesinden itibaren suç ortağı"

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