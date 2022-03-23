Dünya Biden Rusyanın kimyasal silah kullanma ihtimali gerçek bir tehdit
AVRUPA

Biden: Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali 'gerçek bir tehdit'

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanma olasılığının "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'ya yeni yaptırım paketinin açıklanacağını duyurmuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna son durum: Biden: Rusyanın kimyasal silah kullanma ihtimali gerçek bir tehdit
Joe Biden.

Biden, NATO ve AB liderleriyle yapılacak zirvelere katılmak üzere Brüksel'e hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasından ne kadar endişe duyduğu ve bunun gerçekleşme olasılığıyla ilgili bir soruya, "Bunun gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, Brüksel'de NATO zirvesine katılacak ayrıca G7 ve AB zirvelerine de iştirak ederek Batı'nın Rusya'ya karşı ne gibi adımlar atacağını ele alacak.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, söz konusu görüşmelerde Rusya'ya yeni yaptırım paketinin açıklanacağını duyurmuştu.

NATO yarın olağanüstü toplanıyor
DÜNYA
NATO yarın olağanüstü toplanıyor

Putin: Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışında Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz
DÜNYA
Putin: Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışında Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz

Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen şirketlere 400 bin euroluk destek
EKONOMİ
Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen şirketlere 400 bin euroluk destek
TFFden EURO 2028 başvurusu

TFF'den EURO 2028 başvurusu

​Türkiye, Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için aday
Teklif reddedildi

Teklif reddedildi

​İBB'nin öğrenci kartlarına kademeli tarife talebi geri döndü.
Gören telefona sarıldı

Gören telefona sarıldı

Dünyada daha önce bir benzerine daha rastlanmadı.

​Simgelerin köprüsüne ilgi yoğun.

​Stoltenberg: Rusya'ya yönelik yeni kararlar alınacak

​Bakanlık duyurdu: Kur korumalı mevduat hesabı 591 milyar TL'ye ulaştı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.