Rusya'da Leningrad bölgesine savaş uçağı düştü

Rusya'nın Leningrad bölgesinde, hava kuvvetlerine ait bir MiG-31 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Pilotun düşüş öncesinde uçaktan kendisini fırlattığı bildirildi.
Uçağın düşüş sebebi ise açıklanmadı.
Rusya'nın Leningrad bölgesinde, hava kuvvetlerine ait bir MiG-31 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Pilotun düşüş öncesinde uçaktan kendisini fırlattığı bildirildi.
Uçağın düşüş sebebi ise açıklanmadı.
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