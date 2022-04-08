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Dünya Rusyada Leningrad bölgesine savaş uçağı düştü
AVRUPA

Rusya'da Leningrad bölgesine savaş uçağı düştü

Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde düştüğünü duyurdu.

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​Rusyada Leningrad bölgesine savaş uçağı düştü
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Rusya'nın Leningrad bölgesinde, hava kuvvetlerine ait bir MiG-31 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Pilotun düşüş öncesinde uçaktan kendisini fırlattığı bildirildi.

Uçağın düşüş sebebi ise açıklanmadı.

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