Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Peskovdan Ukrayna işgali ne zaman sona erecek? sorusuna yanıt
AVRUPA ASYA

Peskov'dan 'Ukrayna işgali ne zaman sona erecek?' sorusuna yanıt

Ukrayna'da Kramatorsk tren garına fırlatılan füzeyi Rus ordusunun kullanmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'nın Ukrayna'daki "Özel Operasyonu" öngörülebilir gelecekte tamamlanabilir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Peskovdan Ukrayna işgali ne zaman sona erecek? sorusuna yanıt
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Rusya Savunma Bakanlığının, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Toçka-U füzesini kullanmadığı ile ilgili açıklamanın dikkate alınması gerektiğini belirten Peskov, "Silahlı kuvvetlerimiz bu tür bir füze kullanmıyor ve Kramatorsk'ta bugün için herhangi bir muharebe görevi yoktu, planlanmamıştı. Bu açıklamadan hareket edilmelidir" diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına ilişkin, "operasyonun öngörülebilir bir gelecekte tamamlayıp tamamlamayacağına" ilişkin soruya Peskov, "Öngörülebilir gelecekten bahsediyoruz. Operasyon devam ediyor, hedeflere ulaşılıyor, hem operasyonun ilerlemesi açısından Rusya Silahlı Kuvvetleri düzeyinde hem de Ukrayna ile görüşme sürecinde olan müzakereciler aracılığıyla önemli çalışmalar yürütülüyor" karşılığını verdi.

NATO'nun Ukrayna, Gürcistan ile Bosna Hersek'e desteğini artırma kararı

NATO'nun, Ukrayna, Gürcistan ile Bosna Hersek'e desteğini artıracağına ilişkin açıklamasını yorumlayan Peskov, "Bu ittifakın saldırgan karaktere sahip olduğundan eminiz ve bu görüşümüzü koruyoruz. Bu savunma amaçlı olmayan bir bloktur ve bu ittifakın faaliyetlerini ve etkisini genişletmesi ilave güvenlik ve istikrar getirmez" şeklinde konuştu.

  • Sky News televizyon kanalına verdiği röportajda trajedi olarak nitelendirdiği Rus ordusundaki kayıplarla ilgili verdiği bilgiye açıklık getiren Peskov, bunu, Rusya Savunma Bakanlığının 1351 Rus askerinin öldüğü, 3 bin 800’den fazla askerin ise yaralandığı yönünde önceden verdiği bilgiye dayanarak söylediğini ifade etti.

Areda Survey araştırdı: Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin tarafsız politikası destekleniyor
HAYAT
Areda Survey araştırdı: Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin tarafsız politikası destekleniyor

Ukrayna'nın Kramatorsk kentine fırlatılan roketin üzerindeki not dikkat çekti
DÜNYA
Ukrayna'nın Kramatorsk kentine fırlatılan roketin üzerindeki not dikkat çekti

Rusya'da Leningrad bölgesine savaş uçağı düştü
DÜNYA
Rusya'da Leningrad bölgesine savaş uçağı düştü
Areda Survey sordu

Areda Survey sordu

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin politikası destekleniyor.
Bundesligada tarihe geçen görüntü

Bundesliga'da tarihe geçen görüntü

Hakem, Müslüman futbolcunun orucunu açması için oyunu durdurdu.
Karadeniz gazı için tarihi gün

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Doğu Akdeniz'de de sürpriz gelişmeler olacak.

Trendyol'dan<br>büyük adım

Trendyol'dan
büyük adım

​E-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor.

Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı
Tesla'dan akılalmaz hata

Tesla'dan akılalmaz hata

Yüz binlerce otomobili geri çağırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.