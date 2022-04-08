Peskov'dan 'Ukrayna işgali ne zaman sona erecek?' sorusuna yanıt

Rusya Savunma Bakanlığının, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Toçka-U füzesini kullanmadığı ile ilgili açıklamanın dikkate alınması gerektiğini belirten Peskov, "Silahlı kuvvetlerimiz bu tür bir füze kullanmıyor ve Kramatorsk'ta bugün için herhangi bir muharebe görevi yoktu, planlanmamıştı. Bu açıklamadan hareket edilmelidir" diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına ilişkin, "operasyonun öngörülebilir bir gelecekte tamamlayıp tamamlamayacağına" ilişkin soruya Peskov, "Öngörülebilir gelecekten bahsediyoruz. Operasyon devam ediyor, hedeflere ulaşılıyor, hem operasyonun ilerlemesi açısından Rusya Silahlı Kuvvetleri düzeyinde hem de Ukrayna ile görüşme sürecinde olan müzakereciler aracılığıyla önemli çalışmalar yürütülüyor" karşılığını verdi.

NATO'nun Ukrayna, Gürcistan ile Bosna Hersek'e desteğini artırma kararı

NATO'nun, Ukrayna, Gürcistan ile Bosna Hersek'e desteğini artıracağına ilişkin açıklamasını yorumlayan Peskov, "Bu ittifakın saldırgan karaktere sahip olduğundan eminiz ve bu görüşümüzü koruyoruz. Bu savunma amaçlı olmayan bir bloktur ve bu ittifakın faaliyetlerini ve etkisini genişletmesi ilave güvenlik ve istikrar getirmez" şeklinde konuştu.

REKLAM

Sky News televizyon kanalına verdiği röportajda trajedi olarak nitelendirdiği Rus ordusundaki kayıplarla ilgili verdiği bilgiye açıklık getiren Peskov, bunu, Rusya Savunma Bakanlığının 1351 Rus askerinin öldüğü, 3 bin 800’den fazla askerin ise yaralandığı yönünde önceden verdiği bilgiye dayanarak söylediğini ifade etti.

HAYAT Areda Survey araştırdı: Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin tarafsız politikası destekleniyor

DÜNYA Ukrayna'nın Kramatorsk kentine fırlatılan roketin üzerindeki not dikkat çekti