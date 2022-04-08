Ukrayna'nın Kramatorsk kentine fırlatılan roketin üzerindeki not dikkat çekti

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 44 gündür sürüyor. Saldırı riskinin arttığı ve devam ettiği bölgelerde tahliyeler devam ediyor. Dün Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko'nun sıcak çatışmaların yaşanacağı yönündeki uyarısının ardından halk arasında panik başladı. Kramatorsk'ta siviller, kenti terk etmek için tren garına akın etmişti. Roket saldırısı yüzünden 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiği bildirdi.
Roketin üstünde dikkat çeken mesaj
Rusya'nın fırlattığı Tochka-U füzesinin parçaları kent merkezinde görüntülendi. Roketin üzerindeki "çocuklarımız için" yazısı dikkat çekti.
Saldırıyla ilgimiz yok
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın istasyona saldırı düzenlediği suçlamalarını "provokasyon" ve "tamamen gerçek dışı" diye nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da, bölgede planlanmış bir harekat olmadığını söyledi.