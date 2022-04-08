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Dünya Ukraynanın Kramatorsk kentine fırlatılan roketin üzerindeki not dikkat çekti
AVRUPA

Ukrayna'nın Kramatorsk kentine fırlatılan roketin üzerindeki not dikkat çekti

Ukrayna devlet demiryolu şirketi iki Rus roketinin Kramatorsk'taki tren istasyonuna isabet ettiğini ve can kaybına yol açtığını söylemişti. Yapılan incelemelerde fırlatılan roketin üzerinde yazılı olan ''çocuklarımız için'' mesajı dikkat çekti. Saldırı sebebiyle 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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Haber Merkezi İHA
​Ukraynanın Kramatorsk kentine fırlatılan roketin üzerindeki not dikkat çekti
​Ukrayna'nın Kramatorsk kentine fırlatılan roket

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 44 gündür sürüyor. Saldırı riskinin arttığı ve devam ettiği bölgelerde tahliyeler devam ediyor. Dün Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko'nun sıcak çatışmaların yaşanacağı yönündeki uyarısının ardından halk arasında panik başladı. Kramatorsk'ta siviller, kenti terk etmek için tren garına akın etmişti. Roket saldırısı yüzünden 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiği bildirdi.

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Roketin üstünde dikkat çeken mesaj

Rusya'nın fırlattığı Tochka-U füzesinin parçaları kent merkezinde görüntülendi. Roketin üzerindeki "çocuklarımız için" yazısı dikkat çekti.

Saldırıyla ilgimiz yok

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın istasyona saldırı düzenlediği suçlamalarını "provokasyon" ve "tamamen gerçek dışı" diye nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da, bölgede planlanmış bir harekat olmadığını söyledi.

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