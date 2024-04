"(Ukrayna'da) Özel askeri operasyon er ya da geç başarıyla sonuçlanacak. Her halükarda Avrupalılar ile ne şekilde birlikte yaşayacağımız konusunda anlaşmamız gerekecek. Bu anlaşmaların yeni ilişki biçimlerine göre olacağı açıktır. Artık eskisi gibi ilişki kurmak mümkün olmayacak ve bunu Rusya'dan özellikle kimse istemeyecek. Avrupalıların bize yönelik davranışları ile ilgili büyük deneyimimiz var. İlişki kurarken her zaman bu deneyimi dikkate alacağız. ​​​​Fakat yine de coğrafi olarak birbirimizden uzaklaşmayacağız. Bu nedenle her halükarda yeni temellerde ilişki kurmamız gerekecek"