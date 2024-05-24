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Dünya

Rusya'dan İngiltere'ye açık tehdit: Londra’nın hedeflerini vururuz!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın İngiliz silahlarını Rus topraklarında kullanması durumunda Moskova'nın misilleme yaparak Londra'nın hedeflerini vuracağını söyledi.

09:54 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.


Zaharova, Ukrayna’nın İngiliz silahlarını Rus topraklarında kullanması halinde Moskova’nın buna misilleme yaparak Londra’nın hedeflerini vuracağı konusunda açıkça uyardı.


'İngiliz hedeflerini vururuz'

Basına İngiliz silahlarının Rus topraklarında kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Zaharova, bu tür bir bir senaryonun gerçekleşmesi halinde Rusya’nın 'Ukrayna topraklarında ve sınırlarının ötesindeki' İngiliz hedeflerinin vurulabileceğini söyledi.


İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna'nın Rusya içindeki hedefleri vurmak için Londra tarafından tedarik edilen silahları kullanma hakkına sahip olduğunu söylemişti.


Buna tepki gösteren Moskova, bu ay taktik nükleer füze fırlatma simülasyonu yapmak için tatbikat yapmayı tercih etmesine sebep olarak İngiltere’nin yaptığı bu açıklamayı gerekçe göstermişti.



#Rusya
#İngiltere
#Ukrayna
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