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Dünya

Rusya AB'yi hırsızlıkla suçladı: Finans kurallarına aykırı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB'nin Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna için kullanılmasına tepki gösterdi. "Bu gelirlerin tamamı bize ait ve bunların başka amaçlarla aktarılması uluslararası finans sisteminin tüm kural ve normlarına aykırı" diyen Kremlin, AB'yi hırsızlıkla suçladı.

15:48 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:49 - 22/05/2024 Çarşamba
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın savunmasında kullanılmasına onay vermesini değerlendirdi.


AB'nin "temkinli" bir karar aldığını belirten Peskov,
"Bu tür kararların ve sonuçlarının potansiyel tehlikesini anladıkları için (Rus varlıklarına yönelik) hafifletilmiş bir karara onay verdiler"
ifadesini kullandı.
Rus varlıklarına yönelik alınan kararın yine de "gasp" olduğunu söyleyen Peskov,
"Bu gelirlerin tamamı bize ait ve bunların başka amaçlarla aktarılması uluslararası finans sisteminin tüm kural ve normlarına aykırıdır"
dedi.

Peskov, alınan kararın nasıl uygulanacağını yakından takip edeceklerini belirterek, bu konuda Rusya'nın vereceği yanıta ilişkin de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.


AB Konseyi, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini bildirmişti.


Rus varlıkları Ukrayna için kullanılacak

Buna göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.


Bu kapsamda, karın yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına ve askeri olarak desteklenmesine, yüzde 10'u ise ülkenin yeniden inşasına yönelik çeşitli programlara aktarılacak.


Batılı ülkeler Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki varlığı dondurmuştu.



#Rusya
#Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
#AB
#Ukrayna
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