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Ekonomi

Putin'den geç gelen misilleme: Ülkedeki ABD'ye ait varlıkların kullanılmasına izin verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde ABD'ye veya ABD ile bağlantılı şirket ve şahıslara ait varlıkların, Rusya veya Rusya Merkez Bankası'na verilen zararın karşılanması için kullanılmasına izin verdi. ABD Senatosu ise 24 Nisan'da dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmesini onaylamıştı

16:10 - 23/05/2024 Perşembe
AA
Putin
Putin

Putin'in imzaladığı, Rusya'daki ABD'ye ait varlıklara yönelik atılabilecek adımları içeren kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.


Buna göre, ABD tarafından zarara uğrayan hak sahipleri Rusya'daki mahkemelerde dava açabilecek ve tespit edilecek zararın telafisi için ABD'nin, ABD bağlantılı şirket ve şahısların ülkedeki varlıkları kullanılabilecek.


Kararnamede, Rusya Merkez Bankası'na ait olanlar da dahil ABD'de dondurulan Rus varlıklarına karşılık Rusya'da kullanılabilecek ABD varlıklarının tespiti için hükümete yetki verildi.

ABD Senatosu 24 Nisan'da dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmesini onaylamıştı.


Batılı ülkeler Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki varlığı dondurmuştu.




#ABD
#Putin
#Rusya
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