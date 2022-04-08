Rusya'dan 'Ukrayna işgali ne zaman sona erecek?' sorusuna yanıt

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'daki Özel Operasyonu öngörülebilir gelecekte tamamlanabilir. Belirlenen amaçlara ulaşılıyor, ordumuz ve barış müzakerecilerimiz çalışmalarına devam ediyor" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'daki Özel Operasyonu öngörülebilir gelecekte tamamlanabilir. Belirlenen amaçlara ulaşılıyor, ordumuz ve barış müzakerecilerimiz çalışmalarına devam ediyor" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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