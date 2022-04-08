Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusyadan Ukrayna işgali ne zaman sona erecek? sorusuna yanıt
AVRUPA ASYA

Rusya'dan 'Ukrayna işgali ne zaman sona erecek?' sorusuna yanıt

Kremlin, "Rusya'nın Ukrayna'daki "Özel Operasyonu" öngörülebilir gelecekte tamamlanabilir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyadan Ukrayna işgali ne zaman sona erecek? sorusuna yanıt
Son dakika

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'daki Özel Operasyonu öngörülebilir gelecekte tamamlanabilir. Belirlenen amaçlara ulaşılıyor, ordumuz ve barış müzakerecilerimiz çalışmalarına devam ediyor" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Suç aletine dönüştü

Suç aletine dönüştü

​Onlarca kadın şikayetçi oldu: Apple harekete geçti.
Doğa harikasıydı çöplüğe döndü

Doğa harikasıydı çöplüğe döndü

​Her gün yüzlerce turistin akın ettiği yerin son hali şaşırtıyor.
CNNden Selçuk Bayraktar ile özel röportaj: Ukraynalıların adına şarkılar yazdığı SİHA

Trendyol'dan<br>büyük adım

Trendyol'dan
büyük adım

​E-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor.

Selçuklulardan günümüze ayakta kalan ahşap cami.

Kramatorsk kentindeki saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.
Drone ile görüntülendi

Drone ile görüntülendi

​Mandaların akarsuda banyo keyfi.

​Her gün çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.

'Aklım almıyor'

'Aklım almıyor'

​Ölü sayısı artıyor: 26 sivilin daha cesedi bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.