Sahur vakti bombaladılar

Refah'ta Ramazan’ın ilk gününden beri saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Sencer, “Bu Ramazanda herhangi bir kutlama belirtisi veya coşku yok. Önceden sokak duvarlarımızı ve camilerimizi süsler ve temizlerdik. Ne yazık ki savaş nedeniyle bu yıl her yer enkaz altında, her an başka bir yer bombalanıyor” dedi. “İşgalciler, Refah bölgesinde özellikle sahur vaktinde ve gece yarılarında F16 uçaklarıyla çok ciddi saldırılar gerçekleştiriyorlar” diyen Sencer, “İşgalciler, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 katliam gerçekleştirdi, 88 Filistinli öldürüldü ve 106'sı yaralandı. Çok sayıda yaralı hâlâ enkaz altında ve yollarda bulunuyor, ambulans ve sağlık ekipleri yaralılara ulaşamıyor. Bize Ramazan’ı da zehir ettiler” ifadelerini kullandı.