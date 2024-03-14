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Dünya

Sahur vakti bombaladılar

İşgalci İsrail ordusu, vahşi saldırılarını Ramazan ayında da devam ettiriyor. Saldırıların özellikle sahur vakitlerinde gerçekleştiğini kaydeden İngilizce öğretmeni Hayri Sencer, yaşanılan vahşetin detaylarını Yeni Şafak’a anlattı.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:47 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Refah'ta Ramazan’ın ilk gününden beri saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Sencer, “Bu Ramazanda herhangi bir kutlama belirtisi veya coşku yok. Önceden sokak duvarlarımızı ve camilerimizi süsler ve temizlerdik. Ne yazık ki savaş nedeniyle bu yıl her yer enkaz altında, her an başka bir yer bombalanıyor” dedi. “İşgalciler, Refah bölgesinde özellikle sahur vaktinde ve gece yarılarında F16 uçaklarıyla çok ciddi saldırılar gerçekleştiriyorlar” diyen Sencer, “İşgalciler, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 katliam gerçekleştirdi, 88 Filistinli öldürüldü ve 106'sı yaralandı. Çok sayıda yaralı hâlâ enkaz altında ve yollarda bulunuyor, ambulans ve sağlık ekipleri yaralılara ulaşamıyor. Bize Ramazan’ı da zehir ettiler” ifadelerini kullandı.

SOKAKLAR KAN VE CESET KOKUYOR

Bu Ramazan’ın, diğer Ramazanlar gibi olmadığını, ciddi bir yiyecek ve su sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Sencer, “Bir kilo etin maliyeti 50 dolar, sebze fiyatları normale göre 10 kat arttı. Hiçbirimizin parası olmadığı için satılan sebzeleri alamıyoruz. Her evde akıbetini kimsenin bilmediği şehitler, yaralılar ve kayıplar var” sözleriyle durumun vahametini gözler önüne serdi. Sokaklardaki cesetlerin dahi toplanamadığını kaydeden öğretmen, “Sokaklar kan ve ceset kokularıyla yıkanıyor. İşgalcilerin kimseye merhameti yok ve özellikle direniş savaşçılarının acı verici saldırılarına maruz kaldıklarında sivilleri her gün daha beter bir şekilde infaz ediyorlar” dedi. İnsani koşullarda yaşamak istediklerini söyleyen Sencer, “Gazze’nin kuzeyinde bulunan insanların acısı daha da ağırdır ve anlatılamaz. Ramazan öncesi üç günde bir yemek yerlerdi. Şu an onu bile yapamıyorlar” sözlerini sarf etti.



#Gazze
#Soykırım
#Filistin
#İsrail
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