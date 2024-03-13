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Terör devleti İsrail'den savaş harcamalarına ek bütçe

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, 2024 yılı için savaş harcamalarını yükseltti. İsrail Meclisi'nde 2024 yılı genel bütçe yasa tasarısı ve buna ek yasa tasarıları görüşüldü. Değiştirilen bütçe, 120 temsilciden 55 hayır oyuna karşılık 62 evet oyuyla kabul edildi. Böylelikle yeni bütçenin, savaş harcamaları sonrası toplam 70 milyar şekel artışla 584,1 milyar şekel (yaklaşık 160 milyar dolar) olmasını öngören ek bütçe yasa tasarısı onaylanmış oldu.

22:26 - 13/03/2024 Çarşamba
AA
İsrail ordusu (Foto: Arşiv)
İsrail ordusu (Foto: Arşiv)

İsrail Meclisi (Knesset), Gazze'ye saldırılar ve kuzeydeki güvenlik sorunları nedeniyle değiştirilen 2024 yılı genel bütçe yasa tasarısı ve buna ek yasa tasarılarını onayladı.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi, konuya ilişkin haberinde "Üç haftadan uzun bir sürenin ardından bugün Parlamento Genel Kurulu, savaşın ihtiyaçları doğrultusunda 2024 bütçesinde yapılacak değişiklikleri onayladı." ifadelerini kullandı.

55 hayır oyuna karşı 62 evet oyuyla kabul edildi

Değiştirilen bütçe, 120 temsilciden 55 hayır oyuna karşılık 62 evet oyuyla kabul edildi.

Hükümet koalisyonunda bazı üyelerin muhalefeti nedeniyle daha önce bütçenin onaylanmayacağına dair endişelerin olduğu hatırlatılan haberde, anlaşmaya varılmasının ardından koalisyon içindeki muhaliflerin çoğunun bütçe değişikliği lehinde oy kullandığı belirtildi.

Savaş harcamaları 70 milyar şekel arttı

Böylece, yeni bütçenin, savaş harcamaları sonrası toplam 70 milyar şekel artışla 584,1 milyar şekel (yaklaşık 160 milyar dolar) olmasını öngören ek bütçe yasa tasarısı onaylanmış oldu.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi yaptığı açıklamada, "Savaşın tam zafere kadar devamını garanti eden ve İsrail vatandaşlarına ve devlet ekonomisine fayda sağlayan 2024 devlet bütçesini onayladık." ifadelerini kullandı.

"Hükümetin geçirdiği son bütçe"

Ana muhalefet lideri Yair Lapid de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "bütçenin sağ koalisyonun çıkarlarına hizmet ettiğini ve korkaklar tarafından onaylandığını" savundu.

Bunun hükümetin geçirdiği son bütçe olacağına dikkati çeken Lapid, gelecek hükümetin İsrail'deki orta kesimle, yedek askerlerle, iş adamlarıyla, işçiler ve genç babalarla ilgilenen bir bütçeyi geçireceğini kaydetti.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise bütçe onayının ardından yaptığı açıklamada, "Her akıllı kişi, artık öncelikli olan şeylerin değiştirilmesinin vaktinin geldiğini anlar." dedi.


İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli çocuğu ateş açarak öldürdü
İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli çocuğu ateş açarak öldürdü

Terör devleti İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu "polise havai fişek atmaya hazırlandığı" gerekçesiyle ateş açarak öldürdü. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Şuafat Mülteci Kampı çıkışındaki kontrol noktası açıklarında gerçek mermiyle 12 yaşındaki Rami Hamdan el-Halhuli'yi öldürdüğünü belirtti. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Şuafat Mülteci Kampı'nda akşam saatlerinde çıkan olaylarda, "polis memurunun bölgedeki birliklere karşı doğrudan havai fişek atmaya hazırlanan bir kişiye bir el ateş açtığı" aktarıldı. İsrail polisinin yaralıyı gözaltına aldığı ve hastaneye kaldırdığı kaydedildi. İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 yaşındaki Filistinli çocuğu öldüren polis memurunu desteklediğini duyurdu. Ben-Gvir, paylaşımında, "Kendisine ve bölgedeki birliklere havai fişek atma girişiminde bulunan teröristi öldüren polis memuruna selam duruyorum. Teröristlere böyle azim ve isabetle karşı konulmalı." ifadelerine yer verdi. Şuafat Mülteci Kampı'nda minarelerden yapılan anonsta, 12 yaşındaki el-Halhuli'nin öldürülmesine karşı genel grev ilan edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin şiddeti sonucu 425 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'den çıkmayı reddeden Amerikalı kadın İsrail saldırısında yaralandı: Çıkarsam münafık gibi olacağımı düşündüm
Gazze'den çıkmayı reddeden Amerikalı kadın İsrail saldırısında yaralandı: Çıkarsam münafık gibi olacağımı düşündüm

Terör devleti İsrail'in Ramazan ayının ikinci gününde yoğun bombardımana tuttuğu Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde Deborah isminde Amerikalı bir kadın da yaralandı. Bölgedeki hastaneye getirilerek tedavisine başlanan ABD'li kadın, "neden Gazze'den çıkmadınız?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu. Deborah, "Gazze'den çıkarsam münafık gibi olacağımı düşündüm. Tüm Müslümanlara eşit ve adil muamele yapılmalı. Filistinlilerin gideceği bir yer olmadığına inandığınızda gidemezsiniz. Sanıyorum ki Gazze'deki tek yabancı uyruklu benim, ayrılamam. Çünkü eğer burada yalnızca Filistinliler kalırsa herkesten çıkmalarını isteyecekler. Filistin'i almalarını istemiyorum." ifadelerini kullandı.


#İsrail
#Bütçe
#Savaş
#Gazze
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