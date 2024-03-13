Gazze'ye liman inşa edilecek: Pentagon tarih verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramazan ayının gelişi vesilesiyle mesaj yayınladı. Müslümanlara hayırlı Ramazanlar dileyen Blinken, "Bu yıl, bu barış zamanı Sincan'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor” dedi. Söz konusu acıların dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından hissedildiğini ifade eden Blinken, "Gazze'ye ilave insani yardım ulaştırırken, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren en az altı hafta süreyle acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini de kullandı.