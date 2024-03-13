|
Dünya

Gazze'ye liman inşa edilecek: Pentagon tarih verdi

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü General Pat Ryder, Gazze'ye kurulması planlanan geçici limanın yaklaşık 60 gün içinde faaliyete geçmesini beklediklerini, günde iki milyon öğüne kadar yemek dağıtımı yapılabileceklerini söyledi.

10:51 - 13/03/2024 Çarşamba
DHA
ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü General Pat Ryder
ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü General Pat Ryder

Pentagon Basın Sözcüsü Ryder, düzenlediği basın toplantısında Gazze'de kurulması planlanan geçici limana ilişkin açıklama yaptı.

Ryder, 60 gün içinde bu limanın faaliyete geçmesini beklediklerini belirterek,
“Bu gemiler ve mürettebatı, Gazze halkına gemiden kıyıya insani yardım ulaştırılmasına olanak tanıyan bir roll-on/roll-off iskelesi kuracak. İskelenin yaklaşık 60 gün içinde tamamen faaliyete geçmesini bekliyoruz; bu sayede günde iki milyon öğüne kadar yemek dağıtımı yapılabilecek”
dedi.

Ryder, geçici limanın nereye kurulacağını henüz söylemeyeceklerini ancak inşa başladığında bilgilerin paylaşılacağını söyledi.


Ryder,
“Limanın spesifik konumu konusunda size bilgi verecek durumda değilim. Operasyonun güvenliği için bunu önceden açıklayacağımızı sanmıyorum, ancak elbette liman inşa edilmeye başlandığında, sizi bu konuda bilgilendireceğiz”
ifadelerini kullandı.


Ramazan mesajı yayınlayan Blinken'dan timsah gözyaşlarıyla Gazze ve Sincan vurgusu
Ramazan mesajı yayınlayan Blinken'dan timsah gözyaşlarıyla Gazze ve Sincan vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramazan ayının gelişi vesilesiyle mesaj yayınladı. Müslümanlara hayırlı Ramazanlar dileyen Blinken, "Bu yıl, bu barış zamanı Sincan'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor” dedi. Söz konusu acıların dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından hissedildiğini ifade eden Blinken, "Gazze'ye ilave insani yardım ulaştırırken, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren en az altı hafta süreyle acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini de kullandı.


#Pentagon
#Gazze
#Liman
#ABD
#İsrail
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
700 bin işçi için perde aralandı! Tarih belli oldu: En az 10.272 TL ödenecek