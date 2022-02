Ses kirliliği öldürüyor: Her yıl on bini aşkın insan hayatını kaybediyor Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı, büyük şehirlerdeki ses kirliliğinin Avrupa genelinde her yıl ortalama 12 bin zamansız ölüme yol açtığını açıkladı. Çevre Programı'nın hazırladığı 2022 raporuna göre Avrupa genelinde yaklaşık 22 milyon kişi çevreden gelen sesten rahatsız oluyor, 6,5 milyon kişi de ses kirliliği nedeniyle uyku sorunları yaşıyor.

