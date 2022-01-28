Gündem Jeotermal projesi ile hava kirliliği bitecek
YEREL GÜNDEM

Jeotermal projesi ile hava kirliliği bitecek

Çaldıran’da yapımı onaylanan 2 jeotermal proje için imzalar atıldı. Belediye Başkanı Şefik Ensari yapılacak proje ile ısınma maliyetinin yüzde 75 azalacağını belirterek, “Buna göre, ilçeye yıllık yaklaşık 32 milyon TL ekonomik değer sağlanacak. İlçede kömür kullanımından kaynaklanan hava kirliliği ve karbon salımı da önemli ölçüde bitecektir” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Jeotermal projesi ile hava kirliliği bitecek
​Jeotermal projesi ile hava kirliliği bitecek

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında Çaldıran’ın jeotermal enerji ile bölgesel ısıtma projesi fizibilite raporunun hazırlanması ve proje tasarımlarının yapılması hususunda GMK Enerji ve YEVDES Konsorsiyumu arasında danışmanlık ve hizmet sağlama sözleşmesi imzalandı. Yapılacak proje için Çaldıran Belediyesi’ni ziyaret eden GMK Enerji uzmanları Başkan Ensari ile fikir alışverişinde bulundular.

ISINMA KÖMÜRE GÖRE YÜZDE 75 AZALACAK

Jeotermal enerji ile ucuz ısınmanın Çaldıran halkı için önemini vurgulayan Başkan Ensari, “İlçemizin kalkınması için jeotermal kaynaklarımız çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin konut ısıtması, sera bölgesi tesisi, elektrik üretimi, karbondioksit üretimi, turizm alanlarında entegre kullanımına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Bu kapsamda yapılması planlanan faaliyetlerin başında ilçe merkezinin jeotermal bölgesel ısıtma sistemi ile ısıtılması gelmektedir. İlçenin konut yapısı, yerleşim planı ve kamu hizmet binaları göz önünde bulundurulduğunda jeotermal bölgesel ısıtma merkezi ile ilk etapta 6000 konut eşdeğeri alanın ekonomik olarak ısıtılabileceği gözlemlenmiştir. Bu alanın jeotermal enerji ile ısıtılması halinde ilçede yıllık yaklaşık 24.000 ton kömür kullanımı azalacak. Bu alanda jeotermal enerji kullanmak suretiyle ısınma maliyetleri kömüre göre %75 azalacak. Buna göre, ilçeye yıllık yaklaşık 32 milyon TL ekonomik değer sağlanacak. İlçede kömür kullanımından kaynaklanan hava kirliliği ve karbon salımı da önemli ölçüde bitecektir” ifadelerini kullandı.

Meteorolojiden sevindirici haber

Meteorolojiden
sevindirici haber

Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor.
Dünyanın en farklı ailesi

Dünyanın en farklı ailesi

Kayıp Türk boyu gelenekleriyle herkesi şaşırtıyor.
Galatasaray hazırlık maçında darmadağın oldu: Tuzlaspordan farklı galibiyet

Açılışın Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı: Muhteşem bir mescid

​Tüm çalışanları yakından ilgilendiren haber.

​Uzmanlar endişelendiren görüntünün nedenini açıkladı.

​Türkiye'nin ılıman şehri buz kesti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.