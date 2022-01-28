​Jeotermal projesi ile hava kirliliği bitecek

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında Çaldıran’ın jeotermal enerji ile bölgesel ısıtma projesi fizibilite raporunun hazırlanması ve proje tasarımlarının yapılması hususunda GMK Enerji ve YEVDES Konsorsiyumu arasında danışmanlık ve hizmet sağlama sözleşmesi imzalandı. Yapılacak proje için Çaldıran Belediyesi’ni ziyaret eden GMK Enerji uzmanları Başkan Ensari ile fikir alışverişinde bulundular.

ISINMA KÖMÜRE GÖRE YÜZDE 75 AZALACAK

Jeotermal enerji ile ucuz ısınmanın Çaldıran halkı için önemini vurgulayan Başkan Ensari, “İlçemizin kalkınması için jeotermal kaynaklarımız çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin konut ısıtması, sera bölgesi tesisi, elektrik üretimi, karbondioksit üretimi, turizm alanlarında entegre kullanımına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Bu kapsamda yapılması planlanan faaliyetlerin başında ilçe merkezinin jeotermal bölgesel ısıtma sistemi ile ısıtılması gelmektedir. İlçenin konut yapısı, yerleşim planı ve kamu hizmet binaları göz önünde bulundurulduğunda jeotermal bölgesel ısıtma merkezi ile ilk etapta 6000 konut eşdeğeri alanın ekonomik olarak ısıtılabileceği gözlemlenmiştir. Bu alanın jeotermal enerji ile ısıtılması halinde ilçede yıllık yaklaşık 24.000 ton kömür kullanımı azalacak. Bu alanda jeotermal enerji kullanmak suretiyle ısınma maliyetleri kömüre göre %75 azalacak. Buna göre, ilçeye yıllık yaklaşık 32 milyon TL ekonomik değer sağlanacak. İlçede kömür kullanımından kaynaklanan hava kirliliği ve karbon salımı da önemli ölçüde bitecektir” ifadelerini kullandı.