Çevre kirliliği koronavirüsten daha fazla can kaybına yol açtı: BM rapor yayımladı
Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın yayımladığı raporda, dünyada çevre kirliliğinin bir yılda yol açtığı can kaybı sayısının Kovid-19 kaynaklı can kayıplarından daha fazla olduğu bildirildi. BM Özel Raportörü David Boyd, Kovid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Kovid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.
Yayımladıkları rapora ilişkin yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü David Boyd, Kovid-19'la mücadelenin başlamasından bu yana küresel çevre kirliliği risklerinin yönetiminin başarısız kaldığını belirtti.
HER YIL EN AZ DOKUZ MİLYON KİŞİ ERKEN ÖLÜYOR
Boyd, Kovid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Kovid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.
"KULLANIMLARI YASAKLANMALI"
Kovid-19'la mücadelenin çevre kirliliği gündemini ikinci plana atmaması gerektiğini vurgulayan Boyd, teflon tencere gibi ev ürünlerinde kullanılan ve kansere yol açan polifloroalkil ve perfloroalkilin gibi hammaddelerin kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtti.
BM Çevre Programı'nın çevre kirliliğine dair raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin gelecek ayki toplantılarında masaya yatırılacak.