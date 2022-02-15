Hayat Çevre kirliliği koronavirüsten daha fazla can kaybına yol açtı BM rapor yayımladı
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Çevre kirliliği koronavirüsten daha fazla can kaybına yol açtı: BM rapor yayımladı

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın yayımladığı raporda, dünyada çevre kirliliğinin bir yılda yol açtığı can kaybı sayısının Kovid-19 kaynaklı can kayıplarından daha fazla olduğu bildirildi. BM Özel Raportörü David Boyd, Kovid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Kovid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Çevre kirliliği koronavirüsten daha fazla can kaybına yol açtı: BM rapor yayımladı
David Boyd

Yayımladıkları rapora ilişkin yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü David Boyd, Kovid-19'la mücadelenin başlamasından bu yana küresel çevre kirliliği risklerinin yönetiminin başarısız kaldığını belirtti.

HER YIL EN AZ DOKUZ MİLYON KİŞİ ERKEN ÖLÜYOR

  • Boyd, Kovid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Kovid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.

Dünyada yaklaşık 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle erken ölüyor
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Dünyada yaklaşık 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle erken ölüyor

"KULLANIMLARI YASAKLANMALI"

Kovid-19'la mücadelenin çevre kirliliği gündemini ikinci plana atmaması gerektiğini vurgulayan Boyd, teflon tencere gibi ev ürünlerinde kullanılan ve kansere yol açan polifloroalkil ve perfloroalkilin gibi hammaddelerin kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtti.

BM Çevre Programı'nın çevre kirliliğine dair raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin gelecek ayki toplantılarında masaya yatırılacak.

İklim krizine karşı üzerine düşeni yap
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İklim krizine karşı üzerine düşeni yap

Uzay yürüyüşüne çöp engeli: Büyük tehlike arz ediyor
FOTOĞRAF 8
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NASA astronotları Thomas Marshburn ve Kayla Barron’un yapacağı uzay yürüyüşünün ertelendiği açıklandı.
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Ertelenme sebebi olarak, uzayda kullanım dışı uyduların yarattığı enkaz parçalarının tehlike arz etmesi gösterildi.
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NASA açıklamasında “29 Kasım Pazartesi akşamı NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu için bir enkaz bildirimi aldı. Astronotlar için oluşturabileceği riski doğru bir şekilde değerlendirme fırsatının olmaması nedeniyle, ekipler daha fazla bilgi elde edilene kadar uzay yürüyüşünü ertelemeye karar verdi” denildi.
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İki astronot, bugün yapılması planlanan uzay yürüyüşünde arızalı S-bandı Anten Alt Grubunu (SASA) yedeği ile değiştirecekti.
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Uzay çöpü veya uzay enkazı, insanlar tarafından uzayda bırakılan görevini tamamlamış veya bozulan ölü uydu parçaları için kullanılan bir terimdir.
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Ayrıca, bir roketten ayrılan enkaz parçaları veya boya parçaları gibi daha küçük parçalar da uzay enkazı sayılmaktadır.
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Dünya yörüngesinde 27 binden fazla parça enkaz bulunduğunu ve bazı parçaların takip edilemeyecek kadar küçük olduğunu belirtti.
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Ancak küçük de olsa bu enkaz parçaları, çok yüksek hızda ilerlediği için insanlı uzay uçuşlarını ve robotik görevleri tehdit ettiği belirtildi.
Uzay yürüyüşüne çöp engeli: Büyük tehlike arz ediyor
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), planlanan uzay yürüyüşünün ertelendiğini duyurdu. Gerekçe olarak uzayda kullanım dışı uyduların yüksek hızda seyreden uzay enkazının yaratacağı potansiyel tehlike sebebiyle ertelediğini açıkladı. NASA astronotların, uzay yürüyüşü yaparak arızalı bir anten sistemini değiştirmesi planlanıyordu.

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