Siyasi kriz yaşanan ABD Meclisi'nde seçim duası: Tüm vekiller 'amin' dedi

ABD Temsilciler Meclisi, başkanlık seçimlerinde 11. tur oylamasını yaptı ancak bu oylamadan da yeterli çoğunluk çıkmadı.

ABD Başkanı Joe Biden yaşananları "utanç verici" olarak tanımlarken, Cumhuriyetçilerin kendi arasındaki yarış seçimi uzatıyor.

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ancak partinin aday gösterdiği Kevin McCarthy'e yine parti içinden bazı isimler muhalefet ediyor. Bu da seçimi Cumhuriyetçi partinin kazanmasını engelliyor.

Demokratlar ise, adayları Hakeem Jeffries'in ardında tek bir oy fire bile vermeden duruyor. Eğer Cumhuriyetçiler bir aday etrafında birleşmeyi başarırsa, seçim gelecek ilk oylamada bitecek. Ancak Cumhuriyetçiler arasındaki rekabet, bu seçim düğümünün ne zaman çözüleceğine dair bir ipucu vermiyor.

MECLİS VAİZESİ DUA ETTİ: VEKİLLER TOPLUCA "AMİN" DEDİ

Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde yaşananlar, Meclis Vaizesi Margaret Kibben'i harekete geçirdi. 7. turda da sonuç çıkmayınca, iki oylama arasında dua yapılmasına karar verildi. 8. oylamada kürsüye gelen Kibben, ABD tarihinde on yıllardır görülmeyen siyasi kargaşanın aşılması için dua ederek, milletvekillerine hırs ve kibirden uzak alçakgönüllülük öğüdünde bulundu:

"Bu geceki müzakerelerimizde, üzerimizdeki kubbeden parlayan ışık, her birimizin dünyasında özgürlük, adalet ve barışa verdiğimiz bağlılığı açıkça yansıtacaktır. Tanrım! Bu Meclis'te olanların emeğini boşa çıkartma. Ey yaratıcımız; senin verdiğin temel haklara olan inancımıza dayanan vizyonu sürdürmek için bu büyük milletin en uzak köşelerinden bizi burada bir araya getirdin. Ve her bir kişiyi, bu ülkenin zengin düşünce ve tecrübe, ırk ve inanç çeşitliliğini temsil etmesi için buraya atadın... Birbirimize güvenmeden ve saygı duymadan buyurduğun hiçbir şey başarılamaz. Her birimizi farklı özelliklerle şekillendirdin. Bu armağanları, Amerika Birleşik Devletleri adına daha büyük bir bedeni inşa etmek için kullanmalıyız... Bizi uzlaşmazlıktan, küstahlıktan ve korkudan kurtar ki bu geceki müzakerelerimizde, üzerimizdeki kubbeden parıldayan ışık, her birimizin dünyasında özgürlük, adalet ve barış için verdiği taahhüdü açıkça yansıtsın. Koruyucumuz ve rehberimiz adına dualarımızı sunuyoruz."

Meclis vaizesi Kibben'in dua ettiği esnada, tüm vekillerin ayağa kalkarak duaya eşlik etmesi dikkat çekti. Tüm vekiller Kibben'in duasına topluca "Amin" dedi.

'DUA ANAYASAYA UYGUN'

2017 yılında ABD'de bir mahkeme, Meclis'in duayla açılmasına itiraz eden bir kişiyi haksız bulmuş ve oturumların duayla başlamasının anayasaya uygun olduğu kararına varmıştı.

TÜRKİYE'DE OLSA MUHALEFET YAYGARA KOPARIRDI

ABD Temsilciler Meclisi'nde edilen dua, açılışlarda yapılan duadan bile rahatsız olan Türkiye'deki muhalif kesimi akıllara getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Türkiye'de olsa muhalif kesim 'Laiklik elden gidiyor' diyerek dünyayı ayağa kaldırırdı" şeklinde yorumlar yaptı.

Bunun son örneklerinden biri, Yargıtay'ın yeni hizmet binasının açılışında yaşanmış, CHP'ye yakınlığıyla bilinen medyalar, Yargıtay Başkanı'nın "cübbesi" üzerinden algı oluşturmaya çalışmıştı.

Cumhuriyet gazetesi, "Büyük tepki çekti. Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti" ifadeleriyle haberini okuyucularına servis ederken; T24 de "Yargıtay'ın yeni binası, adli yıl başlangıcında açıldı: Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına, Yargıtay Başkanı cübbesiyle eşlik etti" ifadelerini kullanmıştı.

'Laikliğin ruhuna Fatiha'





Yine muhalefete yakın gazeteciler İsmail Saymaz,"Fotoğraf bugün yeni adli yılın açılışında çekildi. Halbuki devletin dini adalettir. Adalet kalmayınca. Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor. Sanıyorlar ki Türkiye din devleti olursa huzur bulacağız. Afganistan'dan kaçanlardan bile ibret almıyorlar. Türkiye, nüfusu çoğunlukla müslüman olduğu için değil, dünyadaki müslümanların biricik laik demokratik hukuk devleti olduğu için insanlık aleminde muteberdir" demişti.

'Orta Çağ ritüeli'





Merdan Yanardağ ise "Dinle olmaz bu iş. Binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir. Bu tören bir Orta Çağ seremonisidir" diye konuşmuştu.

