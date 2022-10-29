Doğu Perinçek'in duası Nevşin Mengü'yü rahatsız etti: 'Atatürk'lü cevap gecikmedi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un üretim tesisi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Togg ilk kez üretim bandından indi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan otomobilin direksiyonuna geçti. Otomobilin gazına basan Erdoğan ilk testi gerçekleştirdi ve konuşmasını yaptı.
Tören, Erdoğan'ın konuşmasının ardından, aile fotoğrafı çekilmesi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası ile sona erdi.
NEVŞİN MENGÜ PERİNÇEK'İN DUASINDAN RAHATSIZ OLDU
Edilen dua sırasında çekilen bir fotoğraf üzerinden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef alan gazeteci Nevşin Mengü, "Perinçek'e bunu eden hayat sana bana ne etmez" dedi.
PERİNÇEK'TEN MENGÜ'YE 'ATATÜRK' YANITI
Perinçek ise Mengü'ye Atatürk'ün dua ederken çekilmiş bir fotoğrafıyla yanıt verdi.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk Togg banttan indi: 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında kendisine alacağı Togg'un ilk siparişini verdi..
\"EMİNE HANIM KARAR VERECEK\"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında \"Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz\" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın bu çağrısı sonrası eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Togg'un hangi rengini tercih ettiğini açıkladı.
ANADOLU KIRMIZISINI İSTEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada \"Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Hepsi birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu.\" ifadelerini kullandı.
Erdoğan ailesinin alacağı TOGG'un rengi belli oldu: Emine Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında "Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" ifadesini kullanmıştı. Emine Erdoğan sosyal medyadan beğendikleri rengi duyurdu.
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Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen binlerce kişi, sabah saatlerden itibaren alana giriş yaptı. Tören için çok sayıda basın mensubu da kendilerine ayrılan alanlarda sabah saatlerinden itibarın canlı yayınlarla açılış heyecanını yansıttı.
Açılış kapsamında kampüste Togg vizyonunu yansıtan teknoloji köşeleri oluşturuldu. \"Bir otomobilden fazlası\", \"NFT\", \"Akıllı Yaşam\" ve \"Dün, Bugün, Yarın\" köşelerinde Togg'un yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarına sunacağı güvenli, hızlı ve çevre dostu ürün ve hizmetleri paylaşıldı.
\"Dün, Bugün, Yarın\" köşesinde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan \"Devrim\" otomobili ile Togg'un C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ve ilk kez CES'te dünya kamuoyuna tanıtılan konsept akıllı cihaz bir arada sergilendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile açılış öncesi Togg Gemlik Kampüsü'nü gezdi ve test sürüşü yaptı. Akıllı özelliklerinin yanında bağlantılı özellikleriyle sürekli internetin içinde yer alan Togg, kabin içi kamerasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürüş sırasında fotoğrafını çekti.
Açılış töreni saat 18.00'de Togg'un teknoloji ile sanatı birleştiren gösterisiyle başladı. \"Togg Senfoni Orkestrası\", geleneksel ile yarının dünyasını bir araya getiren yeni nesil bir sanat performansı ortaya koydu. Gösteride, İstiklal Marşı'nı icra eden 50 kişilik orkestrayı, yeni medya sanatçısı ve ödüllü besteci Mehmet Ünal ile bir robot yönetirken, üretim bandındaki robotlar da İstiklal Marşı'nın icrasına eşlik etti.
Montaj tesisinden yapılan canlı yayınla ilk akıllı cihaz C-SUV, seri üretim bandından indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen \"Anadolu\" isimli kırmızı renkteki C-SUV'u kullanarak Togg çalışanlarının alkışları arasında tören alanına geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sahnede TOGG hissedarları karşıladı. Erdoğan'ın davetlilere hitap etmesinin ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erdoğan'ın verdiği ilk Togg siparişinin belgesini takdim etti.
Hisarcıklıoğlu ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmek üzere banttan inen ilk Togg'un anahtarını Erdoğan'a verdi.
Tören, aile fotoğrafıyla sona erdi.
Türkiye'nin vizyon projesi: Togg
Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.
Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile \"300 \" ve \"500 \" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek.
Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.
Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.
2030'a kadar 1 milyon üretim planlanıyor
Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla \"aynı DNA'yı taşıyan\" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.
Üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak TOGG Gemlik Kampüsü'nde, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde 1 milyon araç üretilmesi planlanıyor.
Kampüsün resmi açılışından sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, \"Anadolu\", \"Gemlik\", \"Oltu\", \"Kula\", \"Kapadokya\" ve \"Pamukkale\" isimlerini taşıyan \"Türkiye’nin Renkleri\" ile yollarda olacak.
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
TOGG Gemlik Kampüsü törenle açıldı: Bir Otomobilden Fazlası
"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.