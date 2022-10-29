Doğu Perinçek'in duası Nevşin Mengü'yü rahatsız etti: 'Atatürk'lü cevap gecikmedi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un üretim tesisi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Togg ilk kez üretim bandından indi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan otomobilin direksiyonuna geçti. Otomobilin gazına basan Erdoğan ilk testi gerçekleştirdi ve konuşmasını yaptı.

Tören, Erdoğan'ın konuşmasının ardından, aile fotoğrafı çekilmesi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası ile sona erdi.

NEVŞİN MENGÜ PERİNÇEK'İN DUASINDAN RAHATSIZ OLDU

Edilen dua sırasında çekilen bir fotoğraf üzerinden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef alan gazeteci Nevşin Mengü, "Perinçek'e bunu eden hayat sana bana ne etmez" dedi.

PERİNÇEK'TEN MENGÜ'YE 'ATATÜRK' YANITI

Perinçek ise Mengü'ye Atatürk'ün dua ederken çekilmiş bir fotoğrafıyla yanıt verdi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk Togg banttan indi: 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler

FOTOĞRAF 19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında kendisine alacağı Togg'un ilk siparişini verdi.. \"EMİNE HANIM KARAR VERECEK\"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında \"Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz\" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bu çağrısı sonrası eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Togg'un hangi rengini tercih ettiğini açıkladı. ANADOLU KIRMIZISINI İSTEDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada \"Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Hepsi birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu.\" ifadelerini kullandı. Erdoğan ailesinin alacağı TOGG'un rengi belli oldu: Emine Erdoğan duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında "Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" ifadesini kullanmıştı. Emine Erdoğan sosyal medyadan beğendikleri rengi duyurdu.

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