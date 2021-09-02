Gündem Duadan rahatsız olanlara Fahrettin Altundan fotoğraflı yanıt
POLİTİKA

Duadan rahatsız olanlara Fahrettin Altun'dan fotoğraflı yanıt

Yargıtay'ın yeni binasının dualarla açılması bazı kesimleri rahatsız etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan eleştirilere ilk Meclis'in açılış töreninde dua okunduğu sırada çekilen bir fotoğrafla yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Duadan rahatsız olanlara Fahrettin Altundan fotoğraflı yanıt
Fahrettin Altun'un paylaşımı

Yargıtay'ın yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okuması kimi kesimleri rahatsız etti.

Tele 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bunun Orta Çağ zihniyeti olduğunu savunurken, Halk TV yazarı İsmail Saymaz da "Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir
GÜNDEM
Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt

Bu tepkilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan fotoğraflı bir yanıt geldi.

İlk Meclis'in açılış töreninde Mustafa Kemal Atatürk ve Meclis Üyelerinin dua ettiği ana ilişkin fotoğrafı ve bugünkü törende çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Altun, İngilizce olarak "Nasıl başladı. Nasıl gidiyor…" notunu düştü.

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