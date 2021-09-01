Gündem Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağı rahatsız etti Bu Orta Çağ ritüelidir
POLİTİKA

Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir

Yargıtay'ın yeni binasının dua ile açılması Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti. Katıldığı canlı yayında konuşan Yanardağ, "Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir
Merdan Yanardağ

Yargıtay'ın yeni hizmet binası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmanın ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan dua ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Törende okunan duadan rahatsız oldu

Açılışta okunan dua ise Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti.

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Yanardağ, "Dinle olmaz bu iş. Binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir. Bu tören bir Orta Çağ seremonisidir." ifadelerini kullandı.

Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir
OYNAT 00:39
Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir
Yargıtay'ın yeni hizmet binası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmanın ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan dua ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta okunan dua ise Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti. Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Yanardağ, 'Dinle olmaz bu iş. Binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir. Bu tören bir Orta Çağ seremonisidir.' dedi.

İsmail Saymaz da tepki gösterdi: Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da açılış töreninde dua okunmasına tepki gösterdi.

Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Fotoğraf bugün yeni adli yılın açılışında çekildi. Halbuki devletin dini adalettir. Adalet kalmayınca… Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor." dedi.

Fotoğraf bugün yeni adli yılın açılışında çekildi. Halbuki devletin dini adalettir.Adalet kalmayınca…Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor. pic.twitter.com/OtvWdTTrzK

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