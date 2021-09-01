Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir

Yargıtay'ın yeni hizmet binası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmanın ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan dua ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.



Açılışta okunan dua ise Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti. Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Yanardağ, 'Dinle olmaz bu iş. Binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir. Bu tören bir Orta Çağ seremonisidir.' dedi.



