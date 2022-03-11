Dünya İngiltereden Rus parlamentosundaki 386 milletvekiline yaptırım
AVRUPA

İngiltere'den Rus parlamentosundaki 386 milletvekiline yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın üyesi 386 kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı. Yaptırımlar kapsamında 386 Duma üyesi, İngiltere’ye giremeyecek, İngiltere’dekivarlıklarına erişemeyecek ve İngiltere'yle ticari ilişki kurmaları yasaklanacak.

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Haber Merkezi AA
Son dakika: İngiltere Rusya parlamentosundaki 386 milletvekiline yaptırım kararı aldı
Dışişleri Bakanı Liz Truss.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın üyesi 386 kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptırımlarla ilgili şunları söyledi;

Putin'in Ukrayna'yı yasa dışı işgalinde suç ortaklarını ve bu barbarca savaşı destekleyenleri hedef alıyoruz. Baskıyı bırakmayacağız ve yaptırımlarla Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz. Müttefiklerimizle Ukraynalı dostlarımızın yanındayız. Ukrayna'yı, insani yardım, savunma silahları ve Rusya'yı uluslararası alanda izole etmek için diplomatik çalışmalarla desteklemeye devam edeceğiz."

30 milyar paoundu aştı

Truss açıklamasında “Rusya'nın işgalinden bu yana Birleşik Krallık, Rusya'nın en önemli ve yüksek değerli kişi, kuruluş ve yan kuruluşlarından 500'den fazlasına yaptırım uygulayarak şu anda Birleşik Krallık'ın yaptırım listesinin kapsadığı toplam sayıyı 800'ün üzerine çıkardı. Buna, Rusya'nın önde gelen 18 oligarkına uygulanan ve toplam değeri 30 milyar poundu aşan seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması da dahildir.” dedi.


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