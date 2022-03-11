Putin: Görüşmelerde pozitif değişimler var

Dün Antalya'da gerçekleşen tarihi Rusya Ukrayna zirvesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov zirve sonrası yaptığı açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmeye hazır olduğunu söylemiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise aynı formatta görüşmenin yeniden yapılmasına sıcak baktıklarını ifade etmişti. Diplomasinin kalbi Antalya'da atmaya devam ederken Putin'den son dakika açıklamalar geldi.

'ÇÖZÜME HAZIRIRIZ' DENİLMİŞTİ

Barışa giden yolda ilk adımın atıldığı üst düzey görüşmeden müzakerelere devam kararı çıktı. Verilen olumlu mesajlarla Zelenski-Putin buluşması için de kapı aralandı. Ukraynalı Bakan Kuleba 'Bu formatta yeniden görüşmek için mutabıkız' derken Rus mevkidaşı Lavrov 'Türk dostlarımızın girişimiyle beşeri konuları görüştük. Çözüme hazırırız' demişti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir açıklamada bulunarak, "Ukrayna ile görüşmelerde olumlu değişiklikler var" dedi. rus lider ayrıntıları daha sonra açıklayacağını duyurdu.

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