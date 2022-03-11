Dünya Putin Görüşmelerde pozitif değişimler var
AVRUPA

Putin: Görüşmelerde pozitif değişimler var

Türkiye’nin öncülüğündeki tarihi zirvede Rusya ve Ukrayna, barış için müzakerelerin sürdürülmesinde mutabık kalınmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir açıklama geldi. "Ukrayna ile görüşmelerde olumlu değişiklikler var" diyen Putin ayrıntıları daha sonra açıklayacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Putin: Görüşmelerde pozitif değişimler var
Rus lider Putin

Dün Antalya'da gerçekleşen tarihi Rusya Ukrayna zirvesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov zirve sonrası yaptığı açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmeye hazır olduğunu söylemiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise aynı formatta görüşmenin yeniden yapılmasına sıcak baktıklarını ifade etmişti. Diplomasinin kalbi Antalya'da atmaya devam ederken Putin'den son dakika açıklamalar geldi.

'ÇÖZÜME HAZIRIRIZ' DENİLMİŞTİ

Barışa giden yolda ilk adımın atıldığı üst düzey görüşmeden müzakerelere devam kararı çıktı. Verilen olumlu mesajlarla Zelenski-Putin buluşması için de kapı aralandı. Ukraynalı Bakan Kuleba 'Bu formatta yeniden görüşmek için mutabıkız' derken Rus mevkidaşı Lavrov 'Türk dostlarımızın girişimiyle beşeri konuları görüştük. Çözüme hazırırız' demişti.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir açıklamada bulunarak, "Ukrayna ile görüşmelerde olumlu değişiklikler var" dedi. rus lider ayrıntıları daha sonra açıklayacağını duyurdu.

İşgalde 16'ncı gün: Taraflar arasında barış sağlanamadı ancak Rusya insani koridor açacak
DÜNYA
İşgalde 16'ncı gün: Taraflar arasında barış sağlanamadı ancak Rusya insani koridor açacak

Facebook "Putin'e ölüm" paylaşımlarına izin: Artık engellemeyecek
TEKNOLOJİ
Facebook "Putin'e ölüm" paylaşımlarına izin: Artık engellemeyecek

Rus ordusu, Harkiv'de psikonörolojik yatılı okula saldırdı
DÜNYA
Rus ordusu, Harkiv'de psikonörolojik yatılı okula saldırdı
Minik kahraman Muhammet

Minik kahraman Muhammet

​Üç yaşındaki çocuk yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı.
CHP zihniyetinde yok etmek var

'CHP zihniyetinde yok etmek var'

​İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki.
İBB Başkanı İmamoğlu son kar yağışında da Danimarka İstanbul Başkonsolosu ile yemek yedi

​Rus lider Putin'den Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklama.

Ayçiçeği seferberliği

Ayçiçeği seferberliği

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.

Unkapanı Köprüsü <br>ulaşıma kapandı

Unkapanı Köprüsü
ulaşıma kapandı

Bağlantı noktaları yaklaşık 20 santimetre ayrıldı.
Daha da artacak

Daha da artacak

​Meteorolojiden 'cumartesi' uyarısı.

TÜMOSAN pazar payını artırmayı hedefliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.