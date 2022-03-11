Dünya İşgalde 16ncı gün Taraflar arasında barış sağlanamadı ancak Rusya insani koridor açacak
AVRUPA

İşgalde 16'ncı gün: Taraflar arasında barış sağlanamadı ancak Rusya insani koridor açacak

Rusya-Ukrayna savaşında 16'ncı güne girildi. Rusya, Kiev'e doğru ilerleyişini sürdürürken, iki ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya geldi. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği zirveden barış kararı çıkmadı. Ancak görüşmenin ardından Rusya Ukraynalıların tahliyesi için her gün Moskova saati ile sabah 10.00'dan itibaren Rusya'ya insani bir koridor açılacağını duyurdu. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 16ncı gün: Taraflar arasında barış sağlanamadı ancak Rusya insani koridor açacak
Ukraynalıların tahliyesi için her gün Moskova saati ile sabah 10.00'dan itibaren Rusya'ya insani bir koridor açılacak.

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 15'inci güne girildi.

Saldırılar her geçen gün şiddetini artırsa da Türkiye iki ülke arasında arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, dün Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya geldi.

  • Zirveden bir barış kararı çıkmasa da Rusya, Ukraynalıların tahliyesi için her gün Moskova saati ile sabah 10.00'dan itibaren Rusya'ya insani bir koridor açılacağını duyurdu.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.13: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Antalya’da Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini belirterek, her iki tarafın nükleer güvenlik için Ajansla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

00.00: ABD’li bir savunma istihbarat yetkilisi, ABD’nin 2005’ten bu yana Savunma Bakanlığı Kooperatif Tehdit Azaltma Programı kapsamında Ukrayna’daki laboratuvarlara 200 milyon dolar yatırım yaptığını belirtti ancak Rusya’nın ileri sürdüğü üzere ABD’nin Ukrayna'da biyolojik silah üretmeye çalıştığı iddialarını reddetti.

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