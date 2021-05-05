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Dünya Suudi Arabistan bu sene de ülke dışından gelenlere hac ibadetini yasaklayabilir
ORTADOĞU

Suudi Arabistan bu sene de ülke dışından gelenlere hac ibadetini yasaklayabilir

Reuters, Suudi Arabistan'ın diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına Kovid-19’un yayılması riskinden dolayı hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Suudi Arabistan bu sene de ülke dışından gelenlere hac ibadetini yasaklayabilir
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İngiliz haber ajansı Reuters, ismini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına Kovid-19’un yayılması riskinden dolayı hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti.

Haberde, Suudi Arabistan, Kovid-19 vakalarının küresel olarak artması ve yeni varyantların ortaya çıkması konusunda endişelerin artması nedeniyle, diğer ülkelerden gelen hacı adaylarını kabul etmemeyi planladığı bildirildi.

KESİN KARAR DAHA VERİLMEDİ

Kaynakların aktardığına göre yurtdışından gelenlere hac yasağı konması durumunun tartışmalarının sürdüğü bildirilirken, kesin kararın kısa bir süre içerisinde verileceği belirtildi.

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SADECE AŞILANMIŞ YA DA KOVİD GEÇİRMİŞ KİŞİLER

Resmi verilere göre her yıl 2,5 milyon hacı adayının ibadet için Suudi Arabistan’a geldiği belirtilirken konuyla ilgili konuşan iki kaynak, yetkililerin yurtdışından hacıları ağırlama planlarını askıya aldıklarını, yalnızca aşılanmış veya Kovid-19'dan en az altı ay önce iyileşmiş olan Suudi uyruklu hacılara izin vereceklerini söyledi.

YAŞ KISITLAMASI İDDİASI

Kaynaklardan biri, Hac ibadetine katılacak kişilerin yaşına da kısıtlamalar uygulanacağını söyledi.

Diğer kaynak ise, Suudi yönetiminin planının başlangıçta yurt dışından kısıtlı sayıda aşılanmış hacıya izin vermek olduğunu söyledi.

  • Hükümet medya ofisi ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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