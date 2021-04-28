Suudi Arabistan’da umre ziyaretlerine çocukların getirilmesi yasaklandı

Umre ve namazlara sadece önceden izin alan kişilerin katılabileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan’da umre ziyaretleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sıkı önlemler altında sürerken, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Ramazan ayı boyunca umre ziyaretlerine çocukların getirilmesinin yasakladığı açıklandı.

Sadece umre ziyaretleri için değil Mekke’deki Mescid-i Haram’da namaz kılmaya gelenlerin çocuklarını getirmesine de izin verilmedi.

Umre ve namazlara sadece önceden izin alan kişilerin katılabileceği kaydedildi.

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2 doz aşı veya 14 gün karantina

Bakanlık açıklamasında, umre ve namaz kılmak isteyenlerin mobil uygulama üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini ifade ederek, yalnızca başvuru yapanların ibadetlerini geçekleştirebileceğinin altı çizildi.

Umre için koronavirüs atlatan, 2 doz korona virüs aşısı yaptıran ya da korona aşısının bir dozunu yaptırarak 14 günlük karantinadan geçmiş olanlara izin verileceği bildirildi.

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Sosyal mesafe kontrol ediliyor

Ziyaretçilerin sosyal mesafeyi koruması için yol boyunca çeşitli işaretler yerleştirdi. Kabe çevresinde bulunan yetkililer ise ziyaretçilerin sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol ediyor.

Ayrıca, ziyaretçilerin tavafı sırasında da yetkililer Kabe çevresinde sterilizasyon çalışması gerçekleştiriyor. Tavaf sırasında maske takması zorunlu olan ziyaretçilerin Kabe’ye yaklaşmasına izin verilmiyor.